"الحميضي" رئيسًا لمركز المشاش بشقراء

أصدر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قرارًا بتعيين لؤي بن راشد بن محمد الحميضي رئيسًا لمركز المشاش التابع لمحافظة شقراء.



وقد باشر الحميضي عمله اليوم الأحد 18 / ١ / ١439هـ ورفع شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على هذه الثقة سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه في أداء عمله، وأن يعينه على حمل الأمانة والقيام بالمسؤولية .

