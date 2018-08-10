الحوثيون يدفعون بميليشيات إيران وحزب الله على الساحل الغربي لليمن

بعد الصدمة التي تلقوها بخسارة معسكر خالد لصالح القوات الشرعية

تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية تعزيز جبهاتهم في الساحل الغربي من اليمن، بما تعرف بميليشيات كتائب البدر، التي تدربت على يد ضباط الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات حزب الله اللبناني، بعد الصدمة التي تلقوها بخسارة معسكر خالد لصالح القوات الشرعية.

ووفقًا لسكاي نيوز فقد قامت القوات الإيرانية بتدريب هذه الميليشيات في محافظة صعدة معقل الحوثيين، لتنفيذ مهمات معينة كالقنص والاقتحام وقتال الشوارع، وهي تخضع مباشرة لأوامر زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الكريم الحوثي.