النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

تحويل المساجد كأداة للطائفية.. الفكر الحوثي أنموذجاً!

بتوجيه إيراني وفكر داعشي.. 146 مسجداً تتحول لساحات تدريب واستهداف للأبرياء

كثيرة هي معالم الدمار التي تشهد بما تركته ميليشيا الحوثيين وأتباع المخلوع خلفهم أينما مروا في أرض اليمن. الصور الحزينة لم تكن فقط للمنازل المهدمة التي أسقطوها على رؤوس أهلها من المدنيين، بل تجاوز ذلك لتدمير المدارس وكل مظاهر الحياة ليصل قمته باستهداف بيوت الله بما لا يخطر على البال ويتناقض مع كل ما ينادون به ظاهرياً ويخالفونه فعلياً.

يقول الكاتب اليمني ماجد العلي: "استهداف الحوثيين للمساجد انكشف منذ سنوات. وانطلق بوضوح مع بداية شهر رمضان في 12 يوليو 2013م، باقتحام مسلحين من الحوثيين جامع التيسير في حي الزراعة وسط العاصمة صنعاء وسقوط قتيل وعدد من الجرحى إثر ذلك، وهو ما يعطي مؤشراً خطيراً عن محاولة الجماعة استغلال المساجد لتجنيد الشباب للقتال في صفوفها. وتابع بالقول: حولت المساجد من وظيفتها الاجتماعية والدعوية إلى نشر الفكر الشيعي ودعوات التفريق لا التجميع" .

في ظل تخبطاتها وجرائهما لم تتورع ميليشيا الحوثي عن الإساءة لبيوت الله، وتأتي الأرقام شاهداً مؤلماً؛ فأكثر من 29 مسجداً تعرضت لسلسلة من الإساءات والأضرار والتفجيرات وتحويلها لمرتع لتعاطي القات والمواد المخدرة، وأيضاً لتحويلها لمقار عسكرية بينما جرى تفجير بعضها الأخرى.

تقارير الرصد الموثوقة ومنها (برنامج التواصل مع علماء اليمن) التابع لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أكد أن قيام ميليشيا الحوثي بتحويل أكثر من 146 مسجداً إلى ثكتات عسكرية لقتل العامة وتمركز للقناصة لاستهداف الأبرياء من الرجال النساء وحتى الأطفال.

سلسلة الإساءات تضمنت أيضاً تحويل بيوت الله إلى مستودعات لتخزين الأسلحة وممارسة الطائفية واستخدام حرم تلك المساجد لميادين تدريب مصغرة لأفراد الميليشيات من مغرر بهم وأطفال صغار وفتيان وكبار على كل وسائل القتل.

الحضور الإيراني موجود كالعادة، حيث كشف التقرير عن اتفاقات وترتيبات مع ميليشيا الحوثي لاستهداف المزيد من المساجد، بل إن المخطط شمل ترتيبات للتطهير العرقي في كل المحافظات؛ سعياً لخلق صراعات طائفية وإقامة ما يسمى "إمارة مذهبية خالصة".

ولم يكتفِ الحوثيون بذلك، بل تم إحضار مصورين تابعين لقناتي "العالم" الإيرانية و"المنار" اللبنانية التابعة لما يعرف بـ"حزب الله"؛ لتوثيق كل تلك الجرائم ومنها تدمير المساجد.

غني عن القول أن نهب المساجد شمل كل ما فيها من أثاث ومواد غذائية أعدت لتوزيعها على الفقراء وصولاً للرفوف المخصصة لأحذية المصلين. أيضاً القوة الجبرية وفكر الملالي موجود حيث تهدف خطط الميليشيا الموجهة إلى إحلال الفكر الإيراني بشعاراته ورموزه في عملية تتعارض مع كل قيم الإسلام السمحة، وفي نسخة متطابقة في العمق مع الفكر الداعشي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحويل المساجد كأداة للطائفية.. الفكر الحوثي أنموذجاً!
سبق

كثيرة هي معالم الدمار التي تشهد بما تركته ميليشيا الحوثيين وأتباع المخلوع خلفهم أينما مروا في أرض اليمن. الصور الحزينة لم تكن فقط للمنازل المهدمة التي أسقطوها على رؤوس أهلها من المدنيين، بل تجاوز ذلك لتدمير المدارس وكل مظاهر الحياة ليصل قمته باستهداف بيوت الله بما لا يخطر على البال ويتناقض مع كل ما ينادون به ظاهرياً ويخالفونه فعلياً.

يقول الكاتب اليمني ماجد العلي: "استهداف الحوثيين للمساجد انكشف منذ سنوات. وانطلق بوضوح مع بداية شهر رمضان في 12 يوليو 2013م، باقتحام مسلحين من الحوثيين جامع التيسير في حي الزراعة وسط العاصمة صنعاء وسقوط قتيل وعدد من الجرحى إثر ذلك، وهو ما يعطي مؤشراً خطيراً عن محاولة الجماعة استغلال المساجد لتجنيد الشباب للقتال في صفوفها. وتابع بالقول: حولت المساجد من وظيفتها الاجتماعية والدعوية إلى نشر الفكر الشيعي ودعوات التفريق لا التجميع" .

في ظل تخبطاتها وجرائهما لم تتورع ميليشيا الحوثي عن الإساءة لبيوت الله، وتأتي الأرقام شاهداً مؤلماً؛ فأكثر من 29 مسجداً تعرضت لسلسلة من الإساءات والأضرار والتفجيرات وتحويلها لمرتع لتعاطي القات والمواد المخدرة، وأيضاً لتحويلها لمقار عسكرية بينما جرى تفجير بعضها الأخرى.

تقارير الرصد الموثوقة ومنها (برنامج التواصل مع علماء اليمن) التابع لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أكد أن قيام ميليشيا الحوثي بتحويل أكثر من 146 مسجداً إلى ثكتات عسكرية لقتل العامة وتمركز للقناصة لاستهداف الأبرياء من الرجال النساء وحتى الأطفال.

سلسلة الإساءات تضمنت أيضاً تحويل بيوت الله إلى مستودعات لتخزين الأسلحة وممارسة الطائفية واستخدام حرم تلك المساجد لميادين تدريب مصغرة لأفراد الميليشيات من مغرر بهم وأطفال صغار وفتيان وكبار على كل وسائل القتل.

الحضور الإيراني موجود كالعادة، حيث كشف التقرير عن اتفاقات وترتيبات مع ميليشيا الحوثي لاستهداف المزيد من المساجد، بل إن المخطط شمل ترتيبات للتطهير العرقي في كل المحافظات؛ سعياً لخلق صراعات طائفية وإقامة ما يسمى "إمارة مذهبية خالصة".

ولم يكتفِ الحوثيون بذلك، بل تم إحضار مصورين تابعين لقناتي "العالم" الإيرانية و"المنار" اللبنانية التابعة لما يعرف بـ"حزب الله"؛ لتوثيق كل تلك الجرائم ومنها تدمير المساجد.

غني عن القول أن نهب المساجد شمل كل ما فيها من أثاث ومواد غذائية أعدت لتوزيعها على الفقراء وصولاً للرفوف المخصصة لأحذية المصلين. أيضاً القوة الجبرية وفكر الملالي موجود حيث تهدف خطط الميليشيا الموجهة إلى إحلال الفكر الإيراني بشعاراته ورموزه في عملية تتعارض مع كل قيم الإسلام السمحة، وفي نسخة متطابقة في العمق مع الفكر الداعشي.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
09:00 AM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:27 AM
بتوجيه إيراني وفكر داعشي.. 146 مسجداً تتحول لساحات تدريب واستهداف للأبرياء

تحويل المساجد كأداة للطائفية.. الفكر الحوثي أنموذجاً!

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
23
32,587

كثيرة هي معالم الدمار التي تشهد بما تركته ميليشيا الحوثيين وأتباع المخلوع خلفهم أينما مروا في أرض اليمن. الصور الحزينة لم تكن فقط للمنازل المهدمة التي أسقطوها على رؤوس أهلها من المدنيين، بل تجاوز ذلك لتدمير المدارس وكل مظاهر الحياة ليصل قمته باستهداف بيوت الله بما لا يخطر على البال ويتناقض مع كل ما ينادون به ظاهرياً ويخالفونه فعلياً.

يقول الكاتب اليمني ماجد العلي: "استهداف الحوثيين للمساجد انكشف منذ سنوات. وانطلق بوضوح مع بداية شهر رمضان في 12 يوليو 2013م، باقتحام مسلحين من الحوثيين جامع التيسير في حي الزراعة وسط العاصمة صنعاء وسقوط قتيل وعدد من الجرحى إثر ذلك، وهو ما يعطي مؤشراً خطيراً عن محاولة الجماعة استغلال المساجد لتجنيد الشباب للقتال في صفوفها. وتابع بالقول: حولت المساجد من وظيفتها الاجتماعية والدعوية إلى نشر الفكر الشيعي ودعوات التفريق لا التجميع" .

في ظل تخبطاتها وجرائهما لم تتورع ميليشيا الحوثي عن الإساءة لبيوت الله، وتأتي الأرقام شاهداً مؤلماً؛ فأكثر من 29 مسجداً تعرضت لسلسلة من الإساءات والأضرار والتفجيرات وتحويلها لمرتع لتعاطي القات والمواد المخدرة، وأيضاً لتحويلها لمقار عسكرية بينما جرى تفجير بعضها الأخرى.

تقارير الرصد الموثوقة ومنها (برنامج التواصل مع علماء اليمن) التابع لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أكد أن قيام ميليشيا الحوثي بتحويل أكثر من 146 مسجداً إلى ثكتات عسكرية لقتل العامة وتمركز للقناصة لاستهداف الأبرياء من الرجال النساء وحتى الأطفال.

سلسلة الإساءات تضمنت أيضاً تحويل بيوت الله إلى مستودعات لتخزين الأسلحة وممارسة الطائفية واستخدام حرم تلك المساجد لميادين تدريب مصغرة لأفراد الميليشيات من مغرر بهم وأطفال صغار وفتيان وكبار على كل وسائل القتل.

الحضور الإيراني موجود كالعادة، حيث كشف التقرير عن اتفاقات وترتيبات مع ميليشيا الحوثي لاستهداف المزيد من المساجد، بل إن المخطط شمل ترتيبات للتطهير العرقي في كل المحافظات؛ سعياً لخلق صراعات طائفية وإقامة ما يسمى "إمارة مذهبية خالصة".

ولم يكتفِ الحوثيون بذلك، بل تم إحضار مصورين تابعين لقناتي "العالم" الإيرانية و"المنار" اللبنانية التابعة لما يعرف بـ"حزب الله"؛ لتوثيق كل تلك الجرائم ومنها تدمير المساجد.

غني عن القول أن نهب المساجد شمل كل ما فيها من أثاث ومواد غذائية أعدت لتوزيعها على الفقراء وصولاً للرفوف المخصصة لأحذية المصلين. أيضاً القوة الجبرية وفكر الملالي موجود حيث تهدف خطط الميليشيا الموجهة إلى إحلال الفكر الإيراني بشعاراته ورموزه في عملية تتعارض مع كل قيم الإسلام السمحة، وفي نسخة متطابقة في العمق مع الفكر الداعشي.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,255
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,248

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة