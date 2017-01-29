"الخارجية الأمريكية" تحذر من موقع وهمي عن قمة ريادة الأعمال

قالت: يعلن عن موعد مختلف ويخصص آلية للتسجيل والدفع

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من موقع إلكتروني يعلن وبشكل خاطئ بأن القمة العالمية لريادة الأعمال سوف تُعقد في شهر فبراير 2017 في مدينة بنغالور الهندية .

ونبّهت في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية بالرياض بأن هذه المعلومات غير صحيحة وينبغي تجاهلها، مشيرة إلى أن الموقع الوهمي يوفر خاصية التسجيل والدفع، ودعت في هذا الصدد للامتناع عن التسجيل أو الدفع عن طريق ذلك الموقع.

وأكدت الخارجية الأمريكية اتخاذها الخطوات لإزالة هذا الموقع المحتال، مشيرة إلى أنها وشركاءها من الوكالات تقوم حالياً بوضع الأولويات ومبادرات التخطيط المسبقة للقمة العالمية لريادة الأعمال 2017 المزمع إقامتها في الهند .