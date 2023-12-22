الخارجية الأمريكية: لا يمكننا تأكيد مغادرة جميع مقاتلي المعارضة من حلب

قال: قلقون من عدم السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالدخول لمعرفة الوضع

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بأنه لا يمكنها تأكيد التقارير التي تشير إلى مغادرة جميع مقاتلي المعارضة من مدينة حلب السورية المحاصرة.



وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي: إن غياب مراقبي الأمم المتحدة جعل من الصعب تقييم الوضع، ولا أعتقد أن بوسعنا أن نقول ذلك بشكل قاطع بطريقة أو بأخرى.



وأضاف: نحن قلقون من عدم السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالدخول للقيام بذلك بالتحديد، ولمحاولة أن يروا الوضع بأنفسهم، ومن قد يترك ومن لا يزال بحاجة للمغادرة؛ لذا فإن ذلك مبعث قلق بالنسبة لنا.

