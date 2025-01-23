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"الخارجية البريطانية" تحذر رعاياها في الكويت من اعتداءات إرهابية

حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها في الكويت من احتمال حدوث اعتداءات إرهابية، داعية إياهم إلى اتخاذ تدابير احتياطية إضافية خاصة في الأماكن العامة والتجمعات.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه في أعقاب القيود البحرية التي فرضتها وزارة الداخلية الكويتية عام 2011، علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الإبحار في المياه الكويتية، داعية رعايها أيضًا إلى الحذر من التنقل في أماكن مثل الجهراء وجليب الشيوخ، والحصول على تأمين سفر شامل قبل السفر إلى الكويت.

وأشارت الخارجية البريطانية، في بيانها، إلى وجود ستة آلاف بريطاني يقيمون في الكويت، إضافة إلى خمسة آلاف يزورونها كل عام، إلا أن معظم هذه الزيارات تتم بشكل آمن دون مشاكل.

وأضافت: "خدمة مخاطر العمل في الخارج التابعة للوزارة، تقدم توصياتها للشركات البريطانية التي تعمل في الخارج لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية".

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"الخارجية البريطانية" تحذر رعاياها في الكويت من اعتداءات إرهابية
سبق

حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها في الكويت من احتمال حدوث اعتداءات إرهابية، داعية إياهم إلى اتخاذ تدابير احتياطية إضافية خاصة في الأماكن العامة والتجمعات.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه في أعقاب القيود البحرية التي فرضتها وزارة الداخلية الكويتية عام 2011، علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الإبحار في المياه الكويتية، داعية رعايها أيضًا إلى الحذر من التنقل في أماكن مثل الجهراء وجليب الشيوخ، والحصول على تأمين سفر شامل قبل السفر إلى الكويت.

وأشارت الخارجية البريطانية، في بيانها، إلى وجود ستة آلاف بريطاني يقيمون في الكويت، إضافة إلى خمسة آلاف يزورونها كل عام، إلا أن معظم هذه الزيارات تتم بشكل آمن دون مشاكل.

وأضافت: "خدمة مخاطر العمل في الخارج التابعة للوزارة، تقدم توصياتها للشركات البريطانية التي تعمل في الخارج لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
04:24 PM

"الخارجية البريطانية" تحذر رعاياها في الكويت من اعتداءات إرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها في الكويت من احتمال حدوث اعتداءات إرهابية، داعية إياهم إلى اتخاذ تدابير احتياطية إضافية خاصة في الأماكن العامة والتجمعات.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه في أعقاب القيود البحرية التي فرضتها وزارة الداخلية الكويتية عام 2011، علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الإبحار في المياه الكويتية، داعية رعايها أيضًا إلى الحذر من التنقل في أماكن مثل الجهراء وجليب الشيوخ، والحصول على تأمين سفر شامل قبل السفر إلى الكويت.

وأشارت الخارجية البريطانية، في بيانها، إلى وجود ستة آلاف بريطاني يقيمون في الكويت، إضافة إلى خمسة آلاف يزورونها كل عام، إلا أن معظم هذه الزيارات تتم بشكل آمن دون مشاكل.

وأضافت: "خدمة مخاطر العمل في الخارج التابعة للوزارة، تقدم توصياتها للشركات البريطانية التي تعمل في الخارج لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية".

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