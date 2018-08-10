الخارجية اليمنية تدعو لإدانة اعتداء الانقلابيين على سفارة ‏السودان في صنعاء

دعت وزارة الخارجية اليمنية، المجتمعَ الدولي إلى إدانة الاعتداء الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، أمس الأربعاء، على مقر السفارة السودانية بصنعاء وسكن السفير للمرة الثانية ‏على التوالي.‏

وأكدت الوزارة في بيان بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الفعل الهمجي الذي ‏أقدمت عليه الميليشيات غير مقبول ودليل واضح على نهجها في انتهاك الأعراف والقوانين ‏وتعمد واضح في الإضرار بعلاقات الشعب اليمني مع الشعوب الشقيقة والصديقة.‏

وشددت الخارجية اليمنية على ضرورة الوقوف بحزم ضد هذا السلوك المشين الذي يُعَد ‏إمعاناً من الميليشيات في ارتكاب الجريمة دون أدنى احترام لمقرات البعثات الدبلوماسية؛ وفقاً ‏لما جاء في البيان.‏

وقالت: إن هذه الجرائم لن تؤثر على علاقة اليمن بالسودان، وستزيد الحكومة اليمنية إصراراً ‏على المضيّ في استعادة الدولة وإعادة الأمن والقانون إلى العاصمة صنعاء.‏

ووفقاً للبيان فإن الميليشيات عمدت إلى سرقة سيارات البعثة السودانية وعبثت بمحتويات ‏السفارة وسكن السفير.‏