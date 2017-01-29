الخثعمي يقود الكاراتيه السعودية إلى برونزية العالم

سجلت لعبة الكاراتيه السعودية إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازاتها الدولية من خلال اللاعب فهد الخثعمي الذي انتزع الميدالية البرونزية تحت وزن 67 في القتال في ختام الدوري العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس وسط مشاركة 78 دولة و1243 لاعبًا حصل بعضهم على بطولات عالمية ويحملون التصنيف الأفضل، وجاء طريق الخثعمي بالفوز على بطل اليونان في دور الـ128 بالترجيح 6 - صفر ثم على بطل ألمانيا بالترجيح أيضًا 5 - صفر في دور الـ 62 وبطل روسيا في دور الـ32 بنتيجة 3-صفر وتفوق على بطل تركيا في دور الـ16 بنتيجة 4-3 وكسب بطل البرازيل في دور الثمانية 4-1 قبل أن يخسر في دور الأربعة من بطل فنزويلا 1-3.



واعتبر الاتحاد السعودي هذه المشاركة بمثابة الإعداد لدورة التضامن الإسلامي في العاصمة الأذربيجانية باكو واستحقاقات دولية أخرى.



عن هذه الميدالية العالمية يقول رئيس البعثة الدكتور سعود الرومي: "مثل هذه الإنجازات لا تستغرب على اتحاد الكاراتيه وكانت الأعين على الذهب والمركز الأول ولكن وجود الاختبارات لدى بعض العناصر والإصابات لدى أكثر من لاعب له سجل حافل بالإنجازات العالمية جعلنا نكتفي بهذه البرونزية التي تحققت أمام أبطال عالميين لهم تاريخ حافل بالذهب، ونحن نعد هذه البطولة بمثابة تحضير مثالي للدول الإسلامية وقد حرصنا على حضور أكثر من اسم على الرغم من الإصابات التي يعانونها، حتى يعيشوا أجواء المنافسة عن قرب ويشاهدوا أبطالاً عالميين".





