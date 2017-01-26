أكدت "الخدمات الإلكترونية" في وزارة الداخلية سلامة جميع أنظمة "أبشر"، بعد موجة الهجمات الإلكترونية التي سُجلت لدى جهات حكومية وخاصة خلال اليومَين الماضيَين.
وقالت عبر الحساب الرسمي لنظام "أبشر" على "تويتر": "جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية. يمكنكم أداء معاملاتكم الإلكترونية بكل ثقة وأمان".
الخدمات الإلكترونية في "الداخلية": أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية
دعت المستفيدين لأداء معاملاتهم.. وقالت: "أدوها بكل ثقة وأمان"
أكدت "الخدمات الإلكترونية" في وزارة الداخلية سلامة جميع أنظمة "أبشر"، بعد موجة الهجمات الإلكترونية التي سُجلت لدى جهات حكومية وخاصة خلال اليومَين الماضيَين.
وقالت عبر الحساب الرسمي لنظام "أبشر" على "تويتر": "جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية. يمكنكم أداء معاملاتكم الإلكترونية بكل ثقة وأمان".
أكدت "الخدمات الإلكترونية" في وزارة الداخلية سلامة جميع أنظمة "أبشر"، بعد موجة الهجمات الإلكترونية التي سُجلت لدى جهات حكومية وخاصة خلال اليومَين الماضيَين.
دعت المستفيدين لأداء معاملاتهم.. وقالت: "أدوها بكل ثقة وأمان"
الخدمات الإلكترونية في "الداخلية": أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية
أكدت "الخدمات الإلكترونية" في وزارة الداخلية سلامة جميع أنظمة "أبشر"، بعد موجة الهجمات الإلكترونية التي سُجلت لدى جهات حكومية وخاصة خلال اليومَين الماضيَين.
وقالت عبر الحساب الرسمي لنظام "أبشر" على "تويتر": "جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية. يمكنكم أداء معاملاتكم الإلكترونية بكل ثقة وأمان".