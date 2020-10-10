الخدمة المدنية: إعلان الوظائف الإدارية مساء اليوم

تعلن وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم عن وظائف سلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية).

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف.

وكان إعلان الوظائف قد خالف موعده المحدد في جدولة الوظائف التي أعلنتها الخدمة المدنية بداية السنة المالية وذلك عقب سلسلة من التأجيلات من قبل الوزارة والتي أشارت إلى أن الهدف منها إعطاء الجهات الحكومية الفرصة لإدخال احتياجها وزيادة عدد الوظائف .