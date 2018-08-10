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"الخدمة المدنية": تحقيق خدمة الموظف الحكومي يمر بتسع مراحل .. هذه تفاصيلها

كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن تفاصيل المراحل التي تمر بها معاملات "تحقيق الخدمة" للموظف الحكومي؛ مبينة أنها ٩ مراحل تبدأ بتسلُّم المعاملة وتدقيقها وتنتهي بإرسالها للمؤسسة العامة للتقاعد.

تفصيلاً؛ قالت الوزارة: انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية في تأطير وتنظيم مراحل الوظيفة العامة، يبرز هدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من الوزارة هدفاً عاماً متعدّد الجوانب، والذي منه العناية بمن ساهموا بجهودهم المثمرة طوال مدة خدمتهم الوظيفية، حيث تأتي عملية إجراءات تحقيق الخدمة ومراحل إعداد بيان الخدمة واحدة من الخدمات التي تولي لها الوزارة اهتماماً خاصاً، من خلال إدارة تحقيق الخدمة المنبثقة من وكالة وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، ووكالة الوزارة المساعدة للمراجعة والتوثيق، التي تندرج تحت مهامها تحقيق خدمات الموظفين والمستخدمين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية، وذلك بعد انتهاء خدماتهم ومن ثم إعدادها في بيان يتم إرساله الى المؤسسة العامة للتقاعد، لاستكمال صرف مستحقاتهم التقاعدية في ضوء الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد، إلى جانب الرد على استفسارات الجهات الحكومية والمراجعين فيما يخص إجراءاتها.

وعندما نتناول بشيء من التفصيل إجراءات تحقيق الخدمة، فهي تنطلق من تسلُّم المعاملة وتدقيق محتوياتها والتأكد من اكتمال متطلباتها، يلي ذلك الدخول إلى نظام (الوظيفة العامة تحقيق الخدمة) والبحث برقم الهوية أو الحفيظة أو برقم الوظيفة، لتكون المرحلة الثالثة بعد ذلك هي التحقق من بيانات المعلومات الشخصية وتصحيح الأخطاء وإكمال ما ينقص منها، ثم التحقق من الوقوعات الوظيفية ودراستها من الناحية النظامية، والتأكّد من أيّ وقوعات أخرى مثل الخدمة السابقة والإجازات الاستثنائية والدراسية والغياب والجزاء والإعارة وتمديد الخدمة والاستمرار بالعمل بعد انتهاء الخدمة، والتأكد من عدم تأثير أيّ منها على المدة القانونية للتقاعد المبكر، ليتبع ذلك في تراتبية الإجراءات أرشفة كاملة للمعاملة في نظام (الوظيفة العامة تحقيق الخدمة)، ويأتي بعد تلك الإجراءات إصدار بيان الخدمة من نسختين وخطاب طلب الاستحقاق، لتتم بعد ذلك إحالة المعاملة مع البيان إلى موظف التدقيق ثم تحال إلى صاحب الصلاحية لغرض التوقيع، والمصادقة النهائية على البيان وإرساله ومرفقاته للمؤسسة العامة للتقاعد، ونسخة منه للجهة لتسليمها لصاحب الشأن.

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"الخدمة المدنية": تحقيق خدمة الموظف الحكومي يمر بتسع مراحل .. هذه تفاصيلها
سبق

كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن تفاصيل المراحل التي تمر بها معاملات "تحقيق الخدمة" للموظف الحكومي؛ مبينة أنها ٩ مراحل تبدأ بتسلُّم المعاملة وتدقيقها وتنتهي بإرسالها للمؤسسة العامة للتقاعد.

تفصيلاً؛ قالت الوزارة: انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية في تأطير وتنظيم مراحل الوظيفة العامة، يبرز هدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من الوزارة هدفاً عاماً متعدّد الجوانب، والذي منه العناية بمن ساهموا بجهودهم المثمرة طوال مدة خدمتهم الوظيفية، حيث تأتي عملية إجراءات تحقيق الخدمة ومراحل إعداد بيان الخدمة واحدة من الخدمات التي تولي لها الوزارة اهتماماً خاصاً، من خلال إدارة تحقيق الخدمة المنبثقة من وكالة وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، ووكالة الوزارة المساعدة للمراجعة والتوثيق، التي تندرج تحت مهامها تحقيق خدمات الموظفين والمستخدمين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية، وذلك بعد انتهاء خدماتهم ومن ثم إعدادها في بيان يتم إرساله الى المؤسسة العامة للتقاعد، لاستكمال صرف مستحقاتهم التقاعدية في ضوء الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد، إلى جانب الرد على استفسارات الجهات الحكومية والمراجعين فيما يخص إجراءاتها.

وعندما نتناول بشيء من التفصيل إجراءات تحقيق الخدمة، فهي تنطلق من تسلُّم المعاملة وتدقيق محتوياتها والتأكد من اكتمال متطلباتها، يلي ذلك الدخول إلى نظام (الوظيفة العامة تحقيق الخدمة) والبحث برقم الهوية أو الحفيظة أو برقم الوظيفة، لتكون المرحلة الثالثة بعد ذلك هي التحقق من بيانات المعلومات الشخصية وتصحيح الأخطاء وإكمال ما ينقص منها، ثم التحقق من الوقوعات الوظيفية ودراستها من الناحية النظامية، والتأكّد من أيّ وقوعات أخرى مثل الخدمة السابقة والإجازات الاستثنائية والدراسية والغياب والجزاء والإعارة وتمديد الخدمة والاستمرار بالعمل بعد انتهاء الخدمة، والتأكد من عدم تأثير أيّ منها على المدة القانونية للتقاعد المبكر، ليتبع ذلك في تراتبية الإجراءات أرشفة كاملة للمعاملة في نظام (الوظيفة العامة تحقيق الخدمة)، ويأتي بعد تلك الإجراءات إصدار بيان الخدمة من نسختين وخطاب طلب الاستحقاق، لتتم بعد ذلك إحالة المعاملة مع البيان إلى موظف التدقيق ثم تحال إلى صاحب الصلاحية لغرض التوقيع، والمصادقة النهائية على البيان وإرساله ومرفقاته للمؤسسة العامة للتقاعد، ونسخة منه للجهة لتسليمها لصاحب الشأن.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
01:26 PM

"الخدمة المدنية": تحقيق خدمة الموظف الحكومي يمر بتسع مراحل .. هذه تفاصيلها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
25,297

كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن تفاصيل المراحل التي تمر بها معاملات "تحقيق الخدمة" للموظف الحكومي؛ مبينة أنها ٩ مراحل تبدأ بتسلُّم المعاملة وتدقيقها وتنتهي بإرسالها للمؤسسة العامة للتقاعد.

تفصيلاً؛ قالت الوزارة: انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية في تأطير وتنظيم مراحل الوظيفة العامة، يبرز هدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من الوزارة هدفاً عاماً متعدّد الجوانب، والذي منه العناية بمن ساهموا بجهودهم المثمرة طوال مدة خدمتهم الوظيفية، حيث تأتي عملية إجراءات تحقيق الخدمة ومراحل إعداد بيان الخدمة واحدة من الخدمات التي تولي لها الوزارة اهتماماً خاصاً، من خلال إدارة تحقيق الخدمة المنبثقة من وكالة وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، ووكالة الوزارة المساعدة للمراجعة والتوثيق، التي تندرج تحت مهامها تحقيق خدمات الموظفين والمستخدمين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية، وذلك بعد انتهاء خدماتهم ومن ثم إعدادها في بيان يتم إرساله الى المؤسسة العامة للتقاعد، لاستكمال صرف مستحقاتهم التقاعدية في ضوء الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد، إلى جانب الرد على استفسارات الجهات الحكومية والمراجعين فيما يخص إجراءاتها.

وعندما نتناول بشيء من التفصيل إجراءات تحقيق الخدمة، فهي تنطلق من تسلُّم المعاملة وتدقيق محتوياتها والتأكد من اكتمال متطلباتها، يلي ذلك الدخول إلى نظام (الوظيفة العامة تحقيق الخدمة) والبحث برقم الهوية أو الحفيظة أو برقم الوظيفة، لتكون المرحلة الثالثة بعد ذلك هي التحقق من بيانات المعلومات الشخصية وتصحيح الأخطاء وإكمال ما ينقص منها، ثم التحقق من الوقوعات الوظيفية ودراستها من الناحية النظامية، والتأكّد من أيّ وقوعات أخرى مثل الخدمة السابقة والإجازات الاستثنائية والدراسية والغياب والجزاء والإعارة وتمديد الخدمة والاستمرار بالعمل بعد انتهاء الخدمة، والتأكد من عدم تأثير أيّ منها على المدة القانونية للتقاعد المبكر، ليتبع ذلك في تراتبية الإجراءات أرشفة كاملة للمعاملة في نظام (الوظيفة العامة تحقيق الخدمة)، ويأتي بعد تلك الإجراءات إصدار بيان الخدمة من نسختين وخطاب طلب الاستحقاق، لتتم بعد ذلك إحالة المعاملة مع البيان إلى موظف التدقيق ثم تحال إلى صاحب الصلاحية لغرض التوقيع، والمصادقة النهائية على البيان وإرساله ومرفقاته للمؤسسة العامة للتقاعد، ونسخة منه للجهة لتسليمها لصاحب الشأن.

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