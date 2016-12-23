الخرج.. "نوف بنت فهد" تدشّن حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل

نظّمتها مجمعات التعاون الطبية.. أول المتبرعين مُرابط بالحد الجنوبي

دشنت الأميرة نوف بنت فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، في محافظة الخرج، فعاليات حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل تحت شعار "دمي فداء وطني"، التي نظّمتها مجمّعات التعاون الطبية، بالتعاون مع مستشفى الملك خالد، ومشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في "الواحة مول".

وقامت الأميرة بقصّ شريط الافتتاح، واستقبلت ابنتيْ الشهيد العقيد ركن محمد بن عبدالله العنزي اللتين استضافتهن مجمعات التعاون الطبية لتشجيع الحاضرين على التبرع بالدم، بعدها تجولت في مقر الحملة، واستمعت لشرح عن فعاليات الحملة من المنظمين.. بعد ذلك قامت الأميرة بإلقاء الكلمة المصاحبة؛ حيث أثنت على مجمعات التعاون الطبية ومستشفى الملك خالد و"الواحة مول" وشركة المراعي على دورهم في إقامة هذه الفعاليات، وطالبت بتفعيل دور القطاع الخاص في استمرارية نمو هذا الوطن.

بعد ذلك، فُتِح باب التبرع وجاءت المصادفة أن يكون أول المتبرعين أحد المرابطين في الحد الجنوبي؛ حيث كان في إجازة عند أهله بالخرج، وحضر خصيصاً للتبرع لزملائه في الحد الجنوبي فور سماعه عن الحملة.