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الخطوط  التركية تلغي 327 رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء 327 رحلة مقررة اليوم الخميس وغداً؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة، في بيان بثته وكالة "الأناضول" للأنباء، إن الأحوال الجوية المتوقعة أدت إلى تخفيض طاقة عمل مطاري أتاتورك وصبيحة غوكجن في إسطنبول، بنسبة 20%.

وذكرت الخطوط التركية أن 160 رحلة مقررة غدًا من مطار أتاتورك وئ36 من مطار صبيحة غوكجن، جرى إلغاؤها.

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الخطوط  التركية تلغي 327 رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية
سبق

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء 327 رحلة مقررة اليوم الخميس وغداً؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة، في بيان بثته وكالة "الأناضول" للأنباء، إن الأحوال الجوية المتوقعة أدت إلى تخفيض طاقة عمل مطاري أتاتورك وصبيحة غوكجن في إسطنبول، بنسبة 20%.

وذكرت الخطوط التركية أن 160 رحلة مقررة غدًا من مطار أتاتورك وئ36 من مطار صبيحة غوكجن، جرى إلغاؤها.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
08:56 AM

الخطوط  التركية تلغي 327 رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء 327 رحلة مقررة اليوم الخميس وغداً؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة، في بيان بثته وكالة "الأناضول" للأنباء، إن الأحوال الجوية المتوقعة أدت إلى تخفيض طاقة عمل مطاري أتاتورك وصبيحة غوكجن في إسطنبول، بنسبة 20%.

وذكرت الخطوط التركية أن 160 رحلة مقررة غدًا من مطار أتاتورك وئ36 من مطار صبيحة غوكجن، جرى إلغاؤها.

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