الخطوط التركية تلغي 327 رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء 327 رحلة مقررة اليوم الخميس وغداً؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة، في بيان بثته وكالة "الأناضول" للأنباء، إن الأحوال الجوية المتوقعة أدت إلى تخفيض طاقة عمل مطاري أتاتورك وصبيحة غوكجن في إسطنبول، بنسبة 20%.

وذكرت الخطوط التركية أن 160 رحلة مقررة غدًا من مطار أتاتورك وئ36 من مطار صبيحة غوكجن، جرى إلغاؤها.