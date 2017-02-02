"الخطوط" السعودية للتموين تحقق المستوى البلاتيني في توطين الوظائف

تتبنى أعلى مستوى وفق برنامج نطاقات "العمل والشؤون الاجتماعية"

حققت شركة الخطوط السعودية للتموين إنجازاً جديداً في مجال توطين الوظائف وذلك بوصولها للمستوى البلاتيني كأعلى مستوى لتوطين الوظائف بالمملكة وِفق تقييم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يرصد أداء المؤسسات والشركات في هذا المجال ، حيث يبلغ عدد الموظفين السعوديين في الشركة (1323) موظفاً.



وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي محمد الغبّان عن سعادته بهذا الإنجاز وقال إنه تحقق ولله الحمد كنتاجٍ طبيعي ومباشر لما تُطبقه الشركة من استراتيجيةٍ متكاملة في مجال توطين الوظائف.



وأضاف: "تتضمن هذه الإستراتيجية العديد من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف والتي يتم من خلالها استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الطموحة والراغبة في ارتقاء سلم النجاح في مجالات الانتاج الغذائي والخدمات والتي ترتبط بشكلٍ وثيق مع صناعة السياحة والفندقة والخدمات و كلها مجالات واعدة تتضمن آفاقاً غير محدودة من التقدم والنجاح لكوادرنا الوطنية".



من جانبٍ آخر ، أكد الغبّان مواصلة الجهود لتحقيق معدلاتٍ أكبر في مجال توطين الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تدريب الشباب السعودي في مجالات فنون الطهي والمطبخ البارد وإعداد الوجبات بمهنيةٍ عالية وتنوع يُرضي جميع الأذواق.



وأبدى اعتزازه بوجود (40) موظفاً سعودياً من ذوي الإعاقة الذين يشاركون وبجدارة في منظومة الإنتاج الغذائي بالشركة.



جديرٌ بالذكر أن شركة الخطوط السعودية للتموين هي إحدى الشركات المنبثقة عن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، وتمتلك رصيدا تجاوز 35 عاماً في خدمة رحلات الخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى عبر وحداتها الإنتاجية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والقاهرة وبمستوى من الإنتاج الغذائي مطابق لأعلى مستويات الجودة والسلامة الغذائية.