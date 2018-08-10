الخطوط" تنفي تشغيل أي عناصر نسائية سعودية على متن طائراتها

بعد تداول صورة لسيدة تقود طائرة

نفت الخطوط السعودية تشغيل أي عناصر نسائية سعودية على متن طائراتها بعد تداول صورة لسيدة تقود طائرة

وأوضح الناطق باسم الخطوط السعودية المهندس عبد الرحمن الطيب أنه بخصوص قيام طاقم نسائي بقيادة إحدى رحلات الخطوط السعودية المستأجرة من شركة إير أطلنطا الإيسلندية من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى مطار سورابايا بإندونيسيا فإنه يوجد لدى الخطوط السعودية عناصر نسائية لكنهن لا يعملن على متن الطائرات.

وأكد المهندس الطيب أن الخطوط السعودية تعمل على تهيئة أسطولها لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.