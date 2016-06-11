الخيمة الرمضانية بمركز الملك فهد الثقافي تبرز تجارب فنية وريادية لذوي الاحتياجات الخاصة

نهى استطاعت أن تصنع لها مسيرة فنية.. وآل قفلة من المصادفة إلى معارض الفن التشكيلي

كانت فعالية الخيمة الرمضانية التي يقيمها مركز الملك فهد الثقافي خلال يومي الجمعة والسبت 14 و15 رمضان 1438هـ فرصة لإبراز مجموعة من قصص النجاح على المستوى الفني وريادة الأعمال لعدد من الشباب والشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يشاركون بأركان مستقلة، يلتقون فيها الجمهور والإعلام، ويعرضون أحدث نتاجهم الفني والإبداعي في مجال الفنون التشكيلية والتصميم.

الفنانة نهى الرشيد كانت إحدى هذه التجارب البارزة؛ فقد استطاعت بعمرها الذي لم يتجاوز 15 عامًا أن تصنع لنفسها مسيرة فنية، بدأت من الشغف البسيط برسم الشخصيات الكرتونية، ثم تدرجت إلى ابتكار شخصياتها الخاصة، والقيام بتصميمها باستخدام برامج وتطبيقات متقدمة عبر الجهاز اللوحي؛ لتجمع بذلك بين موهبتي الرسم اليدوي والرقمي، إلى أن تحولت هذه التجربة إلى مشروع ريادة أعمال متكامل، يتم خلاله تصميم وطباعة مجموعة من المنتجات التي تحمل الشخصيات المبتكرة للفنانة نهى.

ورغم أنها مصابة باضطرابات مرض التوحد إلا أن هذا لم يمنعها من المضي قُدمًا في موهبتها، وكان دعم الأهل عاملاً مهمًّا في هذا النجاح الذي توَّجه إقبال الجمهور على شراء هذه المنتجات، إضافة إلى حصول المشروع على تبني طالبات التربية الخاصة في جامعة الأميرة نورة؛ وهو ما فتح المزيد من آفاق النجاح للفنانة الشابة؛ إذ تأمل في المستقبل القريب أن تصل منتجاتها إلى المكتبات الكبيرة، وأن يتم تحويل شخصياتها إلى فيلم كرتوني، يسهم في تقديم محتوى تربوي وترفيهي.

قصة النجاح الأخرى كان بطلها الشاب فارس آل قفلة، صاحب الإعاقة الحركية، الذي يملك موهبة في مجال الكتابة، توَّجها بمجموعة من الإبداعات التي يقدمها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى بتفاعل كبير من متابعيه، غير أن الموهبة التي لم تكن تقل أهمية لديه هي موهبة الرسم، التي يشارك من خلالها بعرض مجموعة من لوحاته ضمن ركنه الخاص في فعالية الخيمة الرمضانية في مشاركة تعد الأولى له أمام الجمهور.

ويتذكر آل قفلة المرة الأولى التي فكر فيها بالرسم عندما كان حاضرًا في إحدى الفعاليات، وبدأ في تجربة الرسم على ورقة بيضاء أمام عدد من الحاضرين الذين أُعجبوا بعمله، وهو الموقف الذي أكسبه ثقة كبيرة، جعلته يقرر احتراف هذا المجال.. وتأتي مشاركته في الخيمة الرمضانية لتمثل بالنسبة له (نقطة التحول)، على حد وصفه؛ فقد أتاح له العدد الكبير من حضور الفعالية الالتقاء بمجموعة من الفنانين التشكيليين، منهم ناصر خبراني ورفيعة البيشي وأحمد السلامة، الذين أشادوا بأعماله التي تنوعت بين الإكريلك والزيتي والرصاص؛ لينضم بذلك الفنان الشاب إلى المجتمع التشكيلي، ويستعد للمشاركة في معارض قادمة قريبًا.