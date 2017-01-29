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الداخلية البحرينية تعلن مقتل أحد ضباطها بطلق ناري: "عمل إرهابي مرجح"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد مقتل أحد ضباطها بطلق ناري في منطقة البلاد القديمة، من ضواحي العاصمة المنامة.

وذكرت الوزارة في بيان أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سبب مقتل الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي «عمل إرهابي»، موضحة أنه «لم يكن على الواجب».

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الداخلية البحرينية تعلن مقتل أحد ضباطها بطلق ناري: "عمل إرهابي مرجح"
سبق

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد مقتل أحد ضباطها بطلق ناري في منطقة البلاد القديمة، من ضواحي العاصمة المنامة.

وذكرت الوزارة في بيان أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سبب مقتل الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي «عمل إرهابي»، موضحة أنه «لم يكن على الواجب».

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
03:49 PM

الداخلية البحرينية تعلن مقتل أحد ضباطها بطلق ناري: "عمل إرهابي مرجح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد مقتل أحد ضباطها بطلق ناري في منطقة البلاد القديمة، من ضواحي العاصمة المنامة.

وذكرت الوزارة في بيان أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سبب مقتل الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي «عمل إرهابي»، موضحة أنه «لم يكن على الواجب».

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