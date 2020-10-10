"الداخلية" تدعو زوار "أسبوع جيتكس للتقنية" للتصويت لقطاعاتها إلكترونياً

أطلقت خدمة البث المباشر لتغطية مشاركتها وإتاحة الفرصة للاطلاع على الفعاليات

أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة البث المباشر عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، التي تتيح لمتابعيها فرصة الاطلاع بشكل مباشر على الأحداث والفعاليات التي يستضيفها جناح الوزارة المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2017.

ومع إطلاق هذه الخدمة، بات بإمكان متابعي القناة البقاء على تواصل مباشر مع أبرز الأنشطة التي تنظمها الوزارة خلال مشاركتها للعام الثالث على التوالي في الحدث التقني الأبرز على مستوى المنطقة، وذلك عبر زيارة الرابط: https://www.youtube.com/user/moigovsa/videos.

من ناحية أخرى، دعت وزارة الداخلية السعودية زوّار أسبوع جيتكس للتقنية 2017 إلى التصويت للقطاعات المشاركة ضمن جناح الوزارة عبر تطبيقها الإلكتروني المخصّص للحدث.

ويشمل التصويت 8 فئات؛ هي: فئة الأمن والسلامة، فئة الخدمات الإنسانية والمجتمعية، وفئة الخدمات الإلكترونية المتميزة لأفراد المجتمع، فئة البنية التحتية والأمن الإلكتروني، فئة ذكاء الأعمال، فئة المنصّة الشاملة، فئة أفضل عارض، وفئة أفضل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المشاركة.

ويستعرض جناح وزارة الداخلية عديداً من الخدمات والمنصّات الذكية التي تندرج تحت هذه الفئات، وبعد التصويت سيتم اختيار عدد من الفائزين من زوّار الجناح الذين شاركوا في التصويت.

تأتي هذه الجائزة في إطار جهود اللجنة الإشرافية على مشاركة وزارة الداخلية السعودية في أسبوع جيتكس 2017 لتشجيع القطاعات للارتقاء بمستوى المعلومات والدفع نحو نشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية الذكية وفق أرقى المعايير العالمية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن أسبوع جيتكس للتقنية 2017 بنسخته لهذا العام يقام تحت شعار "إعادة تصوير الوقائع برؤية جديدة"، ويعتبر معرض جيتكس ثالث أضخم حدث للتكنولوجيا في العالم؛ حيث يشارك فيه حالياً ما يقرب من 4500 شركة من 97 دولة.

وتبرز أهمية المعرض كونه أحد المحركات المؤثرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي، وهو يحظى باهتمام كبير في الأوساط التقنية والحكومية المرموقة، فيما يقع جناح وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية في قاعة الشيخ سعيد، جناح رقم S-E1 في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.