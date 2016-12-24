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"الداخلية": تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية واستشهاد الجندي "الشراري"

تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل

 صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية؛ حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وأضاف أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي "سلطان بن عايد فرحان الشراري"، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

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"الداخلية": تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية واستشهاد الجندي "الشراري"
سبق

 صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية؛ حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وأضاف أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي "سلطان بن عايد فرحان الشراري"، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
08:13 PM
تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل

"الداخلية": تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية واستشهاد الجندي "الشراري"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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 صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية؛ حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وأضاف أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي "سلطان بن عايد فرحان الشراري"، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

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