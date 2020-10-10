"الداخلية" توجه المواطنين المسافرين للفلبين الحصول على تذكرة الذهاب والعودة

بعد إجراء السلطات تعديلًا في نظام استقبال السواح

أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول؛ أن السلطات الفلبينية أجرت تعديلًا في نظام استقبال السواح يجيز لها منع المسافرين الأجانب الذين لا يحملون تذكرة "عودة" الدخول إلى أراضيها، وتمنعهم أيضًا من مغادرة المطار، مما يحتم عليهم البقاء فتراتٍ متفاوتة لحين وجود رحلة عودة؛ مما يضع السفارة في حرج مع المواطنين والجهات الفلبينية المختصة.

جاء ذلك في برقية تلقتها وزارة الداخلية من وزارة الخارجية تتضمن أن الأنظمة لدى السلطات المختصة الفلبينية تجيز لها عدم السماح للمسافرين الذين لا يحملون تذاكر عودة بالدخول إلى جمهورية الفلبين.

وأكدت وزارة الداخلية على المواطنين ومكاتب السفر وخطوط الطيران حصول المسافرين على تذكرة "ذهاب وعودة" في الرحلات المتوجهة إلى جمهورية الفلبين؛ لكي لا يعرضوا أنفسهم لمنع الدخول إلى الجمهورية الفلبينية.