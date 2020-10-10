"الداخلية": على راغبي زيارة فنزويلا مخاطبة السفارة لمعرفة الأنظمة

"المرعول": تعليمات هذه الدولة تتطلب الحصول على تأشيرة دخول

أكّدت وزارة الداخلية، استعداد وزارة الخارجية الفنزولية وتأكيدها مجدّداً على الاستمرار في تأمين الشروط المطلوبة لسلامة المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة فنزويلا بشكل طبيعي، في ظل العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

وأشارت "الداخلية"، إلى أن المواطن السعودي سيجد الترحيب من قِبل السلطات في فنزويلا.

جاء ذلك في برقية تلقتها وزارة الداخلية من وزارة الخارجية الفنزويلية.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول: أنظمة السفر إلى فنزويلا تتطلب الحصول مسبقًاً على تأشيرة دخول.

وأضاف: على الراغبين في السفر إلى فنزويلا، التنسيق والتواصل مع السفارة لتزويدهم بالتعليمات والأنظمة.