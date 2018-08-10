"الدخيني" مديراً لمستشفى "سلمان بن محمد" بالدلم

أصدر مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة، قراراً إدارياً بتكليف الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني، مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم لمدة ستة أشهر.

وقدّم "الشيحة" الشكر والتقدير لمدير المستشفى السابق وديع بن يوسف مراد، على ما قدّمه من جهود لخدمة أبناء محافظة الدلم.

من جهته، عبّر الدكتور "الدخيني" عن سعادته مقدماً شكره للقيادات الصحية بمنطقة الرياض؛ مثمناً هذه الثقة الكبيرة التي ستنعكس -بإذن الله- على تقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية الصحية لأهالي محافظة الدلم؛ سائلاً الله عز وجل التوفيق والنجاح.