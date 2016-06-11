"الدرر السنية" تعلن عن مسابقة فقهية عالمية خلال شهر رمضان

أكثر من 30 ألف مشارك في المرحلة الأولى

بجوائز مرصودة للفائزين تقدّر قيمتها بـ 50 ألف ريال سعودي و30 فائزاً، أعلنت مؤسسة الدرر السنية مع بداية شهر رمضان المبارك إطلاق مسابقة عالمية في فقه اللباس والزينة على موقعها الإلكتروني؛ نَشراً للعِلم الشرعي في كل أنحاء العالم، وتشجيعاً لروح التنافس الهادف بين المسلمين.

وقد حَظِيَت المسابقة بتفاعل كبير، حيث شارك في مرحلتها الأولى أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة حول العالم، حيث جمعت المسابقة بين الاستفادة العِلمية والجوائز القَيّمة، وجميع أسئلتها مأخوذة من الموسوعة الفقهية الموجودة على موقع الدرر السنية، ويُمكن للمشتركين معرفة الإجابات من خلال التصفُّح أو البحث في الموقع، كما يمكنهم الاشتراك في مرحلة واحدة أو أكثر.

وجدير بالذِّكر أن مؤسسة الدرر السنية أطلقت عدة صفحات وخدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني مع بداية شهر رمضان المبارك، كان مِن أبرزها صفحة رمضانية شاملة بمسمى (درر رمضانية) تحتوي على العديد من الصفحات والملفات العلمية المتعلقة بفقه وأحكام الصيام، والعبادة في رمضان، وغير ذلك، وجاء كذلك ضمن الباقة الرمضانية على موقع الدرر السنية تصاميم (إنفوجراف رمضان) لمسائل وأحكام الصوم، وهي تصاميم يسهل تداولها ونشرها عبر وسائل التواصل المختلفة.

للمشاركة في المسابقة http://dorar.net/contest