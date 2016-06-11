الدمام.. إقامة مائدة جماعية لأكثر من 200 عاملة منزلية في رمضان

"المقبل": العمل على التسوية العمالية لجميع الجنسيات

نفّذت وحدة البرامج والأنشطة، بمكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام، مؤخراً، مائدة جماعية لأكثر من ٢١٢ عاملة منزلية مقيمة بالمكتب، من مختلف الجنسيات، حيث استمتعن بالأجواء الرمضانية، ووزّعت عليهن مختلف المأكولات.

وأدخلت هذه البادرة الفريدة من نوعها، على نفوسهن الفرح والسرور، والشعور بروحانية الشهر الفضيل.

وقدّمت لهن بعد الانتهاء من وجبة الإفطار، أطباق الحلويات الشرقية، بمشاركة زميلاتهن من الجنسيات المختلفة في أجواء أخوية رائعة.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، إن مكتب المتابعة الاجتماعية يعمل على إنهاء المخالصات، والتسوية العمالية للمستضافات من جميع الجنسيات، وفق لجنة فض النزاعات العمالية، التي يشرف عليها مكتب العمل، كما يشرف على أكثر من 300 يتيم، لدى الأسر الحاضنة، يقوم المكتب بمتابعتهم وفق دراسات تتبعية، وبحوث ميدانية، وزيارات متتالية.

ويشرف على ما يحال له من المتسولين والمتسولات السعوديين، من أقسام الشرطة.

ويقدّم لهن خدمات بحثية، حسب الحالات المحالة واحتياجها، سواء مع الجمعيات الخيرية أو صندوق الموارد البشرية، أو التأمينات، أو الخدمة المدنية.