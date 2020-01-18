الدمام.. البحث عن شاب انتحل صفة موظف شركة توصيل واعتدى على امرأة

قفز للمقعد الخلفي لاغتصابها فقامت بكسر النافذه ومقيم ساعدها في الهرب

علمت " سبق " من مصادرها أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تقوم بالبحث والتحري عن شخص قام بانتحال شخصية موظف إحدى الشركات الكبرى للتوصيل وقام بإركاب امرأة والذهاب بها لأحد الأحياء ليقوم بالاعتداء عليها لاغتصابها.

وقالت مصادر "سبق" إن الشخص أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة الذي قدم لها لتوصيلها وقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات فأخذ يتجول من شارع لآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسياره فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها.



وأضافت المصادر أن المرأة قامت بكسر نافذة السيارة والاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب قام فورا بإسقاطها من السيارة والفرار من الموقع.



وأكدت المصادر أن المرأة تقدمت ببلاغ أمني من هاتفها عند سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية والبحث والتحري.