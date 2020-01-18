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الدمام.. البحث عن شاب انتحل صفة موظف شركة توصيل واعتدى على امرأة

قفز للمقعد الخلفي لاغتصابها  فقامت بكسر النافذه ومقيم ساعدها في الهرب

علمت " سبق " من مصادرها أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تقوم بالبحث والتحري عن شخص قام بانتحال شخصية موظف إحدى الشركات الكبرى للتوصيل وقام بإركاب امرأة والذهاب بها لأحد الأحياء ليقوم بالاعتداء عليها لاغتصابها. 

 

وقالت مصادر "سبق" إن الشخص أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة الذي قدم لها لتوصيلها وقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات فأخذ يتجول من شارع لآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسياره فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها.


وأضافت المصادر أن المرأة قامت بكسر نافذة السيارة والاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب قام فورا بإسقاطها من السيارة والفرار من الموقع.


وأكدت المصادر أن المرأة تقدمت  ببلاغ أمني من هاتفها عند سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية والبحث والتحري. 

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الدمام.. البحث عن شاب انتحل صفة موظف شركة توصيل واعتدى على امرأة
سبق

علمت " سبق " من مصادرها أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تقوم بالبحث والتحري عن شخص قام بانتحال شخصية موظف إحدى الشركات الكبرى للتوصيل وقام بإركاب امرأة والذهاب بها لأحد الأحياء ليقوم بالاعتداء عليها لاغتصابها. 

 

وقالت مصادر "سبق" إن الشخص أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة الذي قدم لها لتوصيلها وقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات فأخذ يتجول من شارع لآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسياره فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها.


وأضافت المصادر أن المرأة قامت بكسر نافذة السيارة والاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب قام فورا بإسقاطها من السيارة والفرار من الموقع.


وأكدت المصادر أن المرأة تقدمت  ببلاغ أمني من هاتفها عند سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية والبحث والتحري. 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:46 PM
قفز للمقعد الخلفي لاغتصابها  فقامت بكسر النافذه ومقيم ساعدها في الهرب

الدمام.. البحث عن شاب انتحل صفة موظف شركة توصيل واعتدى على امرأة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
52
67,314

علمت " سبق " من مصادرها أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تقوم بالبحث والتحري عن شخص قام بانتحال شخصية موظف إحدى الشركات الكبرى للتوصيل وقام بإركاب امرأة والذهاب بها لأحد الأحياء ليقوم بالاعتداء عليها لاغتصابها. 

 

وقالت مصادر "سبق" إن الشخص أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة الذي قدم لها لتوصيلها وقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات فأخذ يتجول من شارع لآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسياره فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها.


وأضافت المصادر أن المرأة قامت بكسر نافذة السيارة والاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب قام فورا بإسقاطها من السيارة والفرار من الموقع.


وأكدت المصادر أن المرأة تقدمت  ببلاغ أمني من هاتفها عند سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية والبحث والتحري. 

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