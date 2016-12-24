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الدمام تشهد ضبط وإتلاف 87 طن روبيان وأسماك منتهية الصلاحية

تلاعب بالتواريخ .. والكميات كانت معدةً للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً

ضبطت عملية مشتركة بين بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة أكثر من 87.50 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية وتمّ تلافها.

 

تفصيلاً؛ تمكنت بلدية وسط الدمام؛ بالتعاون مع وزارة التجارة بعملية مشتركة أخيراً من ضبط وإتلاف كمية "ضخمة" من الروبيان والأسماك المجمّدة المنتهي الصلاحية؛ حيث كانت معدةً للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً، تمّ ضبطها وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصّة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ وتزويرها.

 

ووفق أمانة المنطقة الشرقية تمّ التحفظ على كامل الكمية وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام.

 

 وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، مُلابسات القضية، أنه في إطار الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفّذها الأمانة تمكّن مراقبو إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام، وبالتعاون المثمر بين إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية في البلدية، وفرع وزارة التجارة بالدمام، تمّ ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمّدة تتضمّن مخالفات صحية كبيرة، مشيراً إلى جانب أنه تمّ العثور على   ٨٧.50 طن من الأسماك والروبيان المجمّدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التي كانت معدةً للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً.

 

ولفت إلى أن عملية الضبط تمّت بإشرافٍ مباشرٍ من رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي؛ وكذلك بمتابعة من رئيس ادارة صحة البيئة في البلدية الدكتور سمير بن أحمد الزاير.

وقال إنه تمّ في أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة الى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجياً.

 

وذكر الصفيان أن الكمية التي تمّ ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، بيد أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام، حالت دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين؛ موضحاً أنه تمّ التحفظ على كامل الكمية وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام، فيما تمّ إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع الذي تمّ فيه ضبط الكمية، كما تمّت كذلك تعبئة كامل الكمية في 6 شاحنات كبيرة والتي تمّت تحت المراقبة، إضافة إلى وضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها إلى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكّد من اتلافها بالكامل.

 

ولفت إلى أنه تمّ تصوير وتوثيق كامل العملية ومراحل الضبط والحصر والنقل والإتلاف لإرفاقها بالمحاضر الرسمية، مبيناً أنه تمّ الرفع لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ الذي وجّه بسرعة الرفع عن المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصّة واتخاذ اللازم بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين البلدية لما ارتكبوه من جريمة خطيرة بحق سلامة أبناء المجتمع وصحتهم.

 

ثمّن الجبير؛ دور إدارة الرقابة الصحية ببلدية وسط الدمام، وكذلك دور مراقبي وزارة التجارة، وسرعة تجاوبهم وتفاعلهم؛ داعياً في الوقت نفسه، إلى مزيد من التعاون المثمر لضبط المخالفين.

 

ودعا مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة 940، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، مؤكداً أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.

 

وكشف الصفيان؛ أنه يتم حالياً التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق حسب التواريخ والباركود والعمل على أخذ عيّنات عشوائية لجميع منتجات الشركة في الاسواق تمهيدا لفحصها بمختبرات الأمانة المركزية والتأكّد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وأكّد الصفيان؛ أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون فيه بأيّ حال من الأحوال، مشدّداً على أن الأمانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المختصّة، التي كان آخرها حملة موسعة على جميع مستودعات المواد الغذائية، بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، للحفاظ على الصحة العامة.

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الدمام تشهد ضبط وإتلاف 87 طن روبيان وأسماك منتهية الصلاحية
سبق

ضبطت عملية مشتركة بين بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة أكثر من 87.50 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية وتمّ تلافها.

 

تفصيلاً؛ تمكنت بلدية وسط الدمام؛ بالتعاون مع وزارة التجارة بعملية مشتركة أخيراً من ضبط وإتلاف كمية "ضخمة" من الروبيان والأسماك المجمّدة المنتهي الصلاحية؛ حيث كانت معدةً للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً، تمّ ضبطها وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصّة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ وتزويرها.

 

ووفق أمانة المنطقة الشرقية تمّ التحفظ على كامل الكمية وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام.

 

 وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، مُلابسات القضية، أنه في إطار الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفّذها الأمانة تمكّن مراقبو إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام، وبالتعاون المثمر بين إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية في البلدية، وفرع وزارة التجارة بالدمام، تمّ ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمّدة تتضمّن مخالفات صحية كبيرة، مشيراً إلى جانب أنه تمّ العثور على   ٨٧.50 طن من الأسماك والروبيان المجمّدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التي كانت معدةً للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً.

 

ولفت إلى أن عملية الضبط تمّت بإشرافٍ مباشرٍ من رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي؛ وكذلك بمتابعة من رئيس ادارة صحة البيئة في البلدية الدكتور سمير بن أحمد الزاير.

وقال إنه تمّ في أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة الى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجياً.

 

وذكر الصفيان أن الكمية التي تمّ ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، بيد أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام، حالت دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين؛ موضحاً أنه تمّ التحفظ على كامل الكمية وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام، فيما تمّ إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع الذي تمّ فيه ضبط الكمية، كما تمّت كذلك تعبئة كامل الكمية في 6 شاحنات كبيرة والتي تمّت تحت المراقبة، إضافة إلى وضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها إلى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكّد من اتلافها بالكامل.

 

ولفت إلى أنه تمّ تصوير وتوثيق كامل العملية ومراحل الضبط والحصر والنقل والإتلاف لإرفاقها بالمحاضر الرسمية، مبيناً أنه تمّ الرفع لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ الذي وجّه بسرعة الرفع عن المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصّة واتخاذ اللازم بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين البلدية لما ارتكبوه من جريمة خطيرة بحق سلامة أبناء المجتمع وصحتهم.

 

ثمّن الجبير؛ دور إدارة الرقابة الصحية ببلدية وسط الدمام، وكذلك دور مراقبي وزارة التجارة، وسرعة تجاوبهم وتفاعلهم؛ داعياً في الوقت نفسه، إلى مزيد من التعاون المثمر لضبط المخالفين.

 

ودعا مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة 940، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، مؤكداً أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.

 

وكشف الصفيان؛ أنه يتم حالياً التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق حسب التواريخ والباركود والعمل على أخذ عيّنات عشوائية لجميع منتجات الشركة في الاسواق تمهيدا لفحصها بمختبرات الأمانة المركزية والتأكّد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وأكّد الصفيان؛ أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون فيه بأيّ حال من الأحوال، مشدّداً على أن الأمانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المختصّة، التي كان آخرها حملة موسعة على جميع مستودعات المواد الغذائية، بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، للحفاظ على الصحة العامة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:59 PM
تلاعب بالتواريخ .. والكميات كانت معدةً للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً

الدمام تشهد ضبط وإتلاف 87 طن روبيان وأسماك منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت عملية مشتركة بين بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة أكثر من 87.50 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية وتمّ تلافها.

 

تفصيلاً؛ تمكنت بلدية وسط الدمام؛ بالتعاون مع وزارة التجارة بعملية مشتركة أخيراً من ضبط وإتلاف كمية "ضخمة" من الروبيان والأسماك المجمّدة المنتهي الصلاحية؛ حيث كانت معدةً للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً، تمّ ضبطها وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصّة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ وتزويرها.

 

ووفق أمانة المنطقة الشرقية تمّ التحفظ على كامل الكمية وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام.

 

 وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، مُلابسات القضية، أنه في إطار الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفّذها الأمانة تمكّن مراقبو إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام، وبالتعاون المثمر بين إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية في البلدية، وفرع وزارة التجارة بالدمام، تمّ ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمّدة تتضمّن مخالفات صحية كبيرة، مشيراً إلى جانب أنه تمّ العثور على   ٨٧.50 طن من الأسماك والروبيان المجمّدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التي كانت معدةً للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً.

 

ولفت إلى أن عملية الضبط تمّت بإشرافٍ مباشرٍ من رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي؛ وكذلك بمتابعة من رئيس ادارة صحة البيئة في البلدية الدكتور سمير بن أحمد الزاير.

وقال إنه تمّ في أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة الى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجياً.

 

وذكر الصفيان أن الكمية التي تمّ ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، بيد أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام، حالت دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين؛ موضحاً أنه تمّ التحفظ على كامل الكمية وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام، فيما تمّ إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع الذي تمّ فيه ضبط الكمية، كما تمّت كذلك تعبئة كامل الكمية في 6 شاحنات كبيرة والتي تمّت تحت المراقبة، إضافة إلى وضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها إلى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكّد من اتلافها بالكامل.

 

ولفت إلى أنه تمّ تصوير وتوثيق كامل العملية ومراحل الضبط والحصر والنقل والإتلاف لإرفاقها بالمحاضر الرسمية، مبيناً أنه تمّ الرفع لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ الذي وجّه بسرعة الرفع عن المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصّة واتخاذ اللازم بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين البلدية لما ارتكبوه من جريمة خطيرة بحق سلامة أبناء المجتمع وصحتهم.

 

ثمّن الجبير؛ دور إدارة الرقابة الصحية ببلدية وسط الدمام، وكذلك دور مراقبي وزارة التجارة، وسرعة تجاوبهم وتفاعلهم؛ داعياً في الوقت نفسه، إلى مزيد من التعاون المثمر لضبط المخالفين.

 

ودعا مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة 940، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، مؤكداً أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.

 

وكشف الصفيان؛ أنه يتم حالياً التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق حسب التواريخ والباركود والعمل على أخذ عيّنات عشوائية لجميع منتجات الشركة في الاسواق تمهيدا لفحصها بمختبرات الأمانة المركزية والتأكّد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وأكّد الصفيان؛ أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون فيه بأيّ حال من الأحوال، مشدّداً على أن الأمانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المختصّة، التي كان آخرها حملة موسعة على جميع مستودعات المواد الغذائية، بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، للحفاظ على الصحة العامة.

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