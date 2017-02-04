الدوام المدرسي في الجوف يبدأ 8:30 صباحاً .. غداً

بموجب توجيهات مدير التعليم بسبب البرد

وجّه مدير "تعليم الجوف"، فواز السالم؛ باستمرار تأخير بدء الدراسة، يوم غدٍ الأحد، في مدارس منطقة الجوف، إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً؛ بسبب موجة البرد.

وتؤثر موجة شديدة البرودة حالياً في منطقة الجوف وعدد واسع من مناطق المملكة؛ ما تسبّب في انخفاض درجات الحرارة وتكوُّن الصقيع.