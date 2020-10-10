الدوريات الأمنية بجازان تودّع "عريشي"

ودّعت إدارة الدوريات الأمنية لشرط المحافظات بشرطة منطقة جازان الرائد محمد بن حاسر عريشي الذي انتقل إلى شرطة محافظة الحرث مساعدًا لمديرها بحضور مديرها الرائد محمد بن يحيى العسيري.



وكانت الإدارة قد أقامت حفلة وداع تخللها تقديم الدروع التذكارية، كما رحبت بالنقيب يحيى بن علي عاتي الذي حل مساعدًا لمدير إدارة الدوريات، متمنيةً لهما التوفيق والرقي في أعمالهما الجديدة.

