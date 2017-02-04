"الدوسري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ فهد بن زريب آل فصلا المصارير الدوسري ، المدير السابق لإدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة الخرج ، وقد أديت الصلاة على الفقيد أمس الجمعة في جامع الملك عبدالعزيز ، كما ووري جثمانه بمقبرة الخرج .

ويتقبل العزاء في بيته الواقع في حي العالية بمحافظة الخرج ، أو بالاتصال على جوال ابنه الشيخ زريب بن فهد الدوسري ( 0505100061) .