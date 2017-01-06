الدويش"يحاضر عن "الشباب والواقع وعلو الهمة..غداً السبت "

في "منتدى العمري الثقافي" بالرياض

يلقي أستاذ السنة النبوية وعلومها بكلية العلوم والآداب بمحافظة الرس بجامعة القصيم، الدكتور إبراهيم بن عبدالله بن صالح الدويش، محاضرة له بعنوان: "الشباب والواقع وعلو الهمة"، وذلك مساء غد السبت التاسع من شهر ربيع الآخر 1438هـ الموافق للسابع من يناير 2017م، بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر "منتدى العمري الثقافي" بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ووجّه الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمري "راعي المنتدى" الدعوات لحضور المحاضرة المفتوحة للجميع، والتي تأتي في إطار البرامج الثقافية المتنوّعة واللقاءات العلمية التي دأب "منتدى العمري الثقافي" على تنظيمها بمشاركة كوكبة من المفكرين والمختصين والأكاديميين والمثقفين في عدد من الموضوعات الشرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها. ويقوم المنتدى ببث برامجه عبر موقع البث الإسلامي.

