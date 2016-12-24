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الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

سيُصلى عليه غداً بعد العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وفيما يلي نص بيان من الديوان الملكي:


انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود
سبق

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وفيما يلي نص بيان من الديوان الملكي:


انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
05:41 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:41 PM
سيُصلى عليه غداً بعد العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وفيما يلي نص بيان من الديوان الملكي:


انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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