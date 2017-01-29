الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بدر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل

سيُصلى عليه غداً بعد صلاة العصر بجامع تركي بن عبدالله بالرياض

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وأنه سيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 2/5/1438هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 2/5/1438هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.