يحتفل رئيس الشؤون التعليمية بتعليم شمال الطائف، الشاب عبدالله بن عقاب الذيابي، بزفافه مساء الجمعة القادمة، في ليلة يحضرها الوجهاء والأعيان والمشايخ ورجالات التربية والتعليم، ولفيف من الإعلاميين وذلك بقصرهم الكائن بالعطيف شمالي الطائف.
"سبق" تبارك لـ" الذيابي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة وموفقة.
"الذيابي" يحتفل بزفافه في الطائف
يحتفل رئيس الشؤون التعليمية بتعليم شمال الطائف، الشاب عبدالله بن عقاب الذيابي، بزفافه مساء الجمعة القادمة، في ليلة يحضرها الوجهاء والأعيان والمشايخ ورجالات التربية والتعليم، ولفيف من الإعلاميين وذلك بقصرهم الكائن بالعطيف شمالي الطائف.
"سبق" تبارك لـ" الذيابي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة وموفقة.
يحتفل رئيس الشؤون التعليمية بتعليم شمال الطائف، الشاب عبدالله بن عقاب الذيابي، بزفافه مساء الجمعة القادمة، في ليلة يحضرها الوجهاء والأعيان والمشايخ ورجالات التربية والتعليم، ولفيف من الإعلاميين وذلك بقصرهم الكائن بالعطيف شمالي الطائف.
"الذيابي" يحتفل بزفافه في الطائف
يحتفل رئيس الشؤون التعليمية بتعليم شمال الطائف، الشاب عبدالله بن عقاب الذيابي، بزفافه مساء الجمعة القادمة، في ليلة يحضرها الوجهاء والأعيان والمشايخ ورجالات التربية والتعليم، ولفيف من الإعلاميين وذلك بقصرهم الكائن بالعطيف شمالي الطائف.
"سبق" تبارك لـ" الذيابي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة وموفقة.