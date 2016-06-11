الرئيس الباكستاني لـ"سبق": علاقاتنا قوية مع السعودية

قَدِم إلى المملكة لأداء العمرة

قال رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين لـ"سبق": "إن العلاقات قوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية. وهذه العلاقات تزداد متانة وصلابة يومًا بعد يوم".

وأضاف بأن باكستان مقبلة على مستقبل مشرق خلال السنوات الخمس المقبلة في شتى المجالات، وأن الاقتصاد سوف ينتعش، وأن الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء محمد نواز شريف تحاول جاهدة القيام بالإصلاحات في باكستان من أجل مستقبل مشرق لباكستان وللشعب الباكستاني، من خلال تدشين المشاريع المختلفة في أنحاء البلاد.

وكان الرئيس الباكستاني قد قَدِم إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء الماضي لأداء العمرة، ووصل إلى المدينة المنورة، وتشرف بالسلام على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، والصلاة في رحاب المسجد النبوي الشريف. وسوف يغادر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.