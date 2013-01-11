النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الجزائري يبحث مع ولي العهد مجمل الأحداث السياسية والتعاون المشترك

نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين

 استقبل الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في القصر الرئاسي بالجزائر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله .
ونقل سمو ولي العهد في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأخيه الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة، فيما أبدى لسمو ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والإسلامية والدولية، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح .
وكان سمو ولي العهد قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الجزائرية حيث كان في استقباله - حفظه الله - لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية الطيب بلعيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح وعدد من كبار المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس الجزائري يبحث مع ولي العهد مجمل الأحداث السياسية والتعاون المشترك
سبق

 استقبل الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في القصر الرئاسي بالجزائر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله .
ونقل سمو ولي العهد في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأخيه الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة، فيما أبدى لسمو ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والإسلامية والدولية، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح .
وكان سمو ولي العهد قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الجزائرية حيث كان في استقباله - حفظه الله - لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية الطيب بلعيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح وعدد من كبار المسؤولين.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:31 PM
نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين

الرئيس الجزائري يبحث مع ولي العهد مجمل الأحداث السياسية والتعاون المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
8,818

 استقبل الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في القصر الرئاسي بالجزائر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله .
ونقل سمو ولي العهد في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأخيه الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة، فيما أبدى لسمو ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والإسلامية والدولية، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح .
وكان سمو ولي العهد قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الجزائرية حيث كان في استقباله - حفظه الله - لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية الطيب بلعيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح وعدد من كبار المسؤولين.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,338
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,237
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,762
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة