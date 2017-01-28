الرئيس السوداني يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقبال "البشير"، لدى وصوله المسجد الحرام، قائد قوة أمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد قوة أمن الحج والعمرة العميد الدكتور عبدالله بن ناصر الغفيص، وعدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.