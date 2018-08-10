الرئيس اليمني يؤكد حرص إدارته على تحقيق السلام في بلاده

وفق الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، حيث ناقشا فرص تحقيق السلام الدائم والشامل.

وأشاد "هادي" بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعده الشعب اليمني والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص "ولد الشيخ".