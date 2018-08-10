النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

الرئيس اليمني يؤكد حرص إدارته على تحقيق السلام في بلاده

وفق الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، حيث ناقشا فرص تحقيق السلام الدائم والشامل.

وأشاد "هادي" بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعده الشعب اليمني والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص "ولد الشيخ".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس اليمني يؤكد حرص إدارته على تحقيق السلام في بلاده
سبق

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، حيث ناقشا فرص تحقيق السلام الدائم والشامل.

وأشاد "هادي" بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعده الشعب اليمني والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص "ولد الشيخ".

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
06:11 PM

الرئيس اليمني يؤكد حرص إدارته على تحقيق السلام في بلاده

وفق الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
398

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، حيث ناقشا فرص تحقيق السلام الدائم والشامل.

وأشاد "هادي" بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعده الشعب اليمني والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص "ولد الشيخ".

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة