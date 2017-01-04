النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

"الراجحي": خادم الحرمين له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي

قال ذكرى البيعة علامة بارزة في طريق الخير الذي رسمه ملوك كرام وعدوا فصدقوا

قدَّم الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
 
وأكد الراجحي أن‎‎ ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة غالية على القلوب، يحتفي فيها الجميع بمواصلة مسيرة تنمية البلاد في شتى المجالات التي تنعم بها السعودية في ظل قيادته الحكيمة، وتحوُّل استراتيجي، يواكب متطلبات العصر، ويؤسس لمرحلة جديدة، تحمل في طياتها بشائر الخير للمواطنين. فما رؤية 2030 التي أطلقها الملك سلمان– حفظه الله - إلا دليل على حزمه وعزمه؛ لتسير السعودية بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، يضمن للوطن والمواطن النمو المستمر والحياة الكريمة - بمشيئة الله -.
 
وأضاف الراجحي بأن خادم الحرمين الشريفين كانت له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي، وتحقيق الدعم والمساعدة للدول العربية والإسلامية، إضافة إلى سعيه الدائم لمساندة الشعوب المحتاجة في العالم.. وبقيادته الحكيمة استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - بفضل الله - أن يجمع كلمة المسلمين من خلال تكوين منظومة دول التحالف الإسلامي لمقاومة الإرهاب العالمي، والدفاع عن الدول الإسلامية التي تكون ضحايا لهذا الإرهاب، من خلال الحضور القوي والفاعل في المؤتمرات والمحافل الدولية، والتأثير الإيجابي في توجيه السياسات والقرارات الدولية لما يخدم مصالح البلاد والعباد.
 
وأشار الراجحي إلى أن هذا اليوم علامة بارزة في طريق الخير الذي رسمه ملوك كرام، وعدوا فصدقوا، وعملوا فأخلصوا؛ فتوالى عز السعودية ورقيها؛ ليتوافد أبناء هذا الوطن؛ ليجددوا ولاءهم ومبايعتهم وتأييدهم لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
واختتم الراجحي تصريحه سائلاً العلي القدير أن يديم على هذا الوطن وقيادته التوفيق والسداد، وأن ‏يشهد الوطن مزيدًا من الرقي والتنمية، بما يعود على المواطن بالأمن والطمأنينة والازدهار. 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الراجحي": خادم الحرمين له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي
سبق

قدَّم الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
 
وأكد الراجحي أن‎‎ ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة غالية على القلوب، يحتفي فيها الجميع بمواصلة مسيرة تنمية البلاد في شتى المجالات التي تنعم بها السعودية في ظل قيادته الحكيمة، وتحوُّل استراتيجي، يواكب متطلبات العصر، ويؤسس لمرحلة جديدة، تحمل في طياتها بشائر الخير للمواطنين. فما رؤية 2030 التي أطلقها الملك سلمان– حفظه الله - إلا دليل على حزمه وعزمه؛ لتسير السعودية بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، يضمن للوطن والمواطن النمو المستمر والحياة الكريمة - بمشيئة الله -.
 
وأضاف الراجحي بأن خادم الحرمين الشريفين كانت له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي، وتحقيق الدعم والمساعدة للدول العربية والإسلامية، إضافة إلى سعيه الدائم لمساندة الشعوب المحتاجة في العالم.. وبقيادته الحكيمة استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - بفضل الله - أن يجمع كلمة المسلمين من خلال تكوين منظومة دول التحالف الإسلامي لمقاومة الإرهاب العالمي، والدفاع عن الدول الإسلامية التي تكون ضحايا لهذا الإرهاب، من خلال الحضور القوي والفاعل في المؤتمرات والمحافل الدولية، والتأثير الإيجابي في توجيه السياسات والقرارات الدولية لما يخدم مصالح البلاد والعباد.
 
وأشار الراجحي إلى أن هذا اليوم علامة بارزة في طريق الخير الذي رسمه ملوك كرام، وعدوا فصدقوا، وعملوا فأخلصوا؛ فتوالى عز السعودية ورقيها؛ ليتوافد أبناء هذا الوطن؛ ليجددوا ولاءهم ومبايعتهم وتأييدهم لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
واختتم الراجحي تصريحه سائلاً العلي القدير أن يديم على هذا الوطن وقيادته التوفيق والسداد، وأن ‏يشهد الوطن مزيدًا من الرقي والتنمية، بما يعود على المواطن بالأمن والطمأنينة والازدهار. 
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:26 PM
قال ذكرى البيعة علامة بارزة في طريق الخير الذي رسمه ملوك كرام وعدوا فصدقوا

"الراجحي": خادم الحرمين له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
465

قدَّم الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
 
وأكد الراجحي أن‎‎ ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة غالية على القلوب، يحتفي فيها الجميع بمواصلة مسيرة تنمية البلاد في شتى المجالات التي تنعم بها السعودية في ظل قيادته الحكيمة، وتحوُّل استراتيجي، يواكب متطلبات العصر، ويؤسس لمرحلة جديدة، تحمل في طياتها بشائر الخير للمواطنين. فما رؤية 2030 التي أطلقها الملك سلمان– حفظه الله - إلا دليل على حزمه وعزمه؛ لتسير السعودية بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، يضمن للوطن والمواطن النمو المستمر والحياة الكريمة - بمشيئة الله -.
 
وأضاف الراجحي بأن خادم الحرمين الشريفين كانت له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي، وتحقيق الدعم والمساعدة للدول العربية والإسلامية، إضافة إلى سعيه الدائم لمساندة الشعوب المحتاجة في العالم.. وبقيادته الحكيمة استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - بفضل الله - أن يجمع كلمة المسلمين من خلال تكوين منظومة دول التحالف الإسلامي لمقاومة الإرهاب العالمي، والدفاع عن الدول الإسلامية التي تكون ضحايا لهذا الإرهاب، من خلال الحضور القوي والفاعل في المؤتمرات والمحافل الدولية، والتأثير الإيجابي في توجيه السياسات والقرارات الدولية لما يخدم مصالح البلاد والعباد.
 
وأشار الراجحي إلى أن هذا اليوم علامة بارزة في طريق الخير الذي رسمه ملوك كرام، وعدوا فصدقوا، وعملوا فأخلصوا؛ فتوالى عز السعودية ورقيها؛ ليتوافد أبناء هذا الوطن؛ ليجددوا ولاءهم ومبايعتهم وتأييدهم لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
واختتم الراجحي تصريحه سائلاً العلي القدير أن يديم على هذا الوطن وقيادته التوفيق والسداد، وأن ‏يشهد الوطن مزيدًا من الرقي والتنمية، بما يعود على المواطن بالأمن والطمأنينة والازدهار. 
 

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,897
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,247

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة