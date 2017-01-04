"الراجحي": خادم الحرمين له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي

قال ذكرى البيعة علامة بارزة في طريق الخير الذي رسمه ملوك كرام وعدوا فصدقوا

قدَّم الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.



وأكد الراجحي أن‎‎ ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة غالية على القلوب، يحتفي فيها الجميع بمواصلة مسيرة تنمية البلاد في شتى المجالات التي تنعم بها السعودية في ظل قيادته الحكيمة، وتحوُّل استراتيجي، يواكب متطلبات العصر، ويؤسس لمرحلة جديدة، تحمل في طياتها بشائر الخير للمواطنين. فما رؤية 2030 التي أطلقها الملك سلمان– حفظه الله - إلا دليل على حزمه وعزمه؛ لتسير السعودية بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، يضمن للوطن والمواطن النمو المستمر والحياة الكريمة - بمشيئة الله -.



وأضاف الراجحي بأن خادم الحرمين الشريفين كانت له جهود متميزة وأيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري التنموي والإغاثي، وتحقيق الدعم والمساعدة للدول العربية والإسلامية، إضافة إلى سعيه الدائم لمساندة الشعوب المحتاجة في العالم.. وبقيادته الحكيمة استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - بفضل الله - أن يجمع كلمة المسلمين من خلال تكوين منظومة دول التحالف الإسلامي لمقاومة الإرهاب العالمي، والدفاع عن الدول الإسلامية التي تكون ضحايا لهذا الإرهاب، من خلال الحضور القوي والفاعل في المؤتمرات والمحافل الدولية، والتأثير الإيجابي في توجيه السياسات والقرارات الدولية لما يخدم مصالح البلاد والعباد.



وأشار الراجحي إلى أن هذا اليوم علامة بارزة في طريق الخير الذي رسمه ملوك كرام، وعدوا فصدقوا، وعملوا فأخلصوا؛ فتوالى عز السعودية ورقيها؛ ليتوافد أبناء هذا الوطن؛ ليجددوا ولاءهم ومبايعتهم وتأييدهم لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



واختتم الراجحي تصريحه سائلاً العلي القدير أن يديم على هذا الوطن وقيادته التوفيق والسداد، وأن ‏يشهد الوطن مزيدًا من الرقي والتنمية، بما يعود على المواطن بالأمن والطمأنينة والازدهار.

