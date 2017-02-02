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"الراشد" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً للداخلية للشؤون الأمنية

أكد أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة

رفع حمد بن خلف الراشد شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

وأبدى "الراشد" اعتزازه بالثقة السامية الكريمة وتشرفه لخدمة وطنه وقيادته، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة وفق توجيهات وإشراف وزير الداخلية.

وأوضح أنه سيحرص على بذل الجهود كافة بكل تفان في سبيل خدمة أمن واستقرار هذا الوطن الكريم في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

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"الراشد" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً للداخلية للشؤون الأمنية
سبق

رفع حمد بن خلف الراشد شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

وأبدى "الراشد" اعتزازه بالثقة السامية الكريمة وتشرفه لخدمة وطنه وقيادته، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة وفق توجيهات وإشراف وزير الداخلية.

وأوضح أنه سيحرص على بذل الجهود كافة بكل تفان في سبيل خدمة أمن واستقرار هذا الوطن الكريم في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
03:12 PM
أكد أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة

"الراشد" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً للداخلية للشؤون الأمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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11,005

رفع حمد بن خلف الراشد شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

وأبدى "الراشد" اعتزازه بالثقة السامية الكريمة وتشرفه لخدمة وطنه وقيادته، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة وفق توجيهات وإشراف وزير الداخلية.

وأوضح أنه سيحرص على بذل الجهود كافة بكل تفان في سبيل خدمة أمن واستقرار هذا الوطن الكريم في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

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