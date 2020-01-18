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الرباط الصليبي: عملية ناجحة للخضير.. ومجاهد يجري العملية.. غداً

خضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تركي الخضير لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة تكللت بالنجاح تحت إشراف البروفيسور محمد البلوي بحسب ما أعلن الشريك الطبي للنادي.
ونشرت شركة "بوبا" الشريك الطبي تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:
 "أجرى لاعب الاتحاد تركي الخضير عملية جراحية بموضع إصابته تكللت بالنجاح ولله الحمد".


كما أعلنت شركة "بوبا" عن إجراء لاعب الهلال مجاهد المنيع عملية الرباط  الصليبي يوم غد تحت إشراف الدكتور حمود الغاشم وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أشهر.
 

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الرباط الصليبي: عملية ناجحة للخضير.. ومجاهد يجري العملية.. غداً
سبق

خضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تركي الخضير لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة تكللت بالنجاح تحت إشراف البروفيسور محمد البلوي بحسب ما أعلن الشريك الطبي للنادي.
ونشرت شركة "بوبا" الشريك الطبي تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:
 "أجرى لاعب الاتحاد تركي الخضير عملية جراحية بموضع إصابته تكللت بالنجاح ولله الحمد".


كما أعلنت شركة "بوبا" عن إجراء لاعب الهلال مجاهد المنيع عملية الرباط  الصليبي يوم غد تحت إشراف الدكتور حمود الغاشم وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أشهر.
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
11:06 PM

الرباط الصليبي: عملية ناجحة للخضير.. ومجاهد يجري العملية.. غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تركي الخضير لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة تكللت بالنجاح تحت إشراف البروفيسور محمد البلوي بحسب ما أعلن الشريك الطبي للنادي.
ونشرت شركة "بوبا" الشريك الطبي تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:
 "أجرى لاعب الاتحاد تركي الخضير عملية جراحية بموضع إصابته تكللت بالنجاح ولله الحمد".


كما أعلنت شركة "بوبا" عن إجراء لاعب الهلال مجاهد المنيع عملية الرباط  الصليبي يوم غد تحت إشراف الدكتور حمود الغاشم وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أشهر.
 

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