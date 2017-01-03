وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام التعاون والتي كسبها الأول بنتيجة "٤-٢".

من جانب آخر ‏أوضحت الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها لاعب ⁧‫فريق الهلال "مجاهد المنيع"، تعرّضه لقطع بالرباط الصليبي.

وأوضحت نتائج الفحوصات الطبية تعرض اللاعب "تركي الخضير" لقطعٍ في الرباط الصليبي، وسيخضع لعلاج تأهيلي قبل إجراء العملية.

أجرى لاعب الفريق الأول بنادي الاتحاد لكرة القدم "تركي الخضير" أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أثناء تمارين الفريق.

الرباط الصليبي يبعد لاعبين "اتحاديًّا" و"هلاليًّا" عن الملاعب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-03 أجرى لاعب الفريق الأول بنادي الاتحاد لكرة القدم "تركي الخضير" أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أثناء تمارين الفريق. وأوضحت نتائج الفحوصات الطبية تعرض اللاعب "تركي الخضير" لقطعٍ في الرباط الصليبي، وسيخضع لعلاج تأهيلي قبل إجراء العملية. من جانب آخر ‏أوضحت الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها لاعب ⁧‫فريق الهلال "مجاهد المنيع"، تعرّضه لقطع بالرباط الصليبي. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام التعاون والتي كسبها الأول بنتيجة "٤-٢".

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438 07:55 PM

الرباط الصليبي يبعد لاعبين "اتحاديًّا" و"هلاليًّا" عن الملاعب





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أجرى لاعب الفريق الأول بنادي الاتحاد لكرة القدم "تركي الخضير" أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أثناء تمارين الفريق.

وأوضحت نتائج الفحوصات الطبية تعرض اللاعب "تركي الخضير" لقطعٍ في الرباط الصليبي، وسيخضع لعلاج تأهيلي قبل إجراء العملية.

من جانب آخر ‏أوضحت الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها لاعب ⁧‫فريق الهلال "مجاهد المنيع"، تعرّضه لقطع بالرباط الصليبي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام التعاون والتي كسبها الأول بنتيجة "٤-٢".