"الربيعة" يدشن "الخدمات الإلكترونية للترميز الطبي"

لتسهيل التواصل مع كافة المستفيدين من المتخصصين

دشّن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور أعضاء المجلس، "الخدمات الإلكترونية للترميز الطبي" التي تعد حلقة وصل بين المركز الوطني للمعلومات الصحية والمستفيدين من نظام الترميز الطبي في جميع القطاعات الصحية.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع إن تدشين هذه الخدمات الإلكترونية جاء لتسهيل عملية التواصل مع كافة المستفيدين مثل ترخيص المنشأت والتي تتيح للمؤسسات الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة إمكانية طلب الترخيص لاستخدام نظام الـ ICD-10-AM واستلامه بشكل الكتروني دون الحاجة الى زيارة مقر الأمانة العامة للمجلس، وكذلك خدمة تسجيل الدورات والاختبارات التي توفر معلومات عامة عن الدورات التطويرية في مجال الترميز الطبي والاختبارات التي يعقدها المجلس.

وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية الاستفادة من المواد العلمية والأدوات الالكترونية ذات العلاقة بتخصص الترميز الطبي، حيث يمكن للعملاء من أفراد و مؤسسات صحية طلب هذه المنتجات بشكل إلكتروني.

وأضاف الدكتور "المزروع" أن إنشاء وتنفيذ هذه الخدمة الالكترونية الحديثة تم بجهود وقدرات من الكوادر الوطنية في إدارة تقنية المعلومات في الأمانة العامة للمجلس التي عملت على استخدام نظام تقني متطور لتشغيل ودعم هذه الخدمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات التفاعلية للمستفيدين من هذا النظام، وذلك لتوفير الجهد والوقت وتقليل التكلفة المالية للقادمين من خارج مدينة الرياض، والمساعدة في عملية التوسع في تطبيق الترميز الطبي في المؤسسات الصحية.

وعبر الدكتور "المزروع" عن شكره وتقديره لوزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على حضوره وتدشينه "الخدمات الإلكترونية للترميز الطبي"، كما قدم الشكر لأعضاء المجلس على ما يبذلونه من اهتمام ومتابعة للارتقاء بمستوى أداء الخدمات الصحية بما يحقق التطلعات ويلبي احتياجات المواطنين الصحية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بن محمد بلخير مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية إن نظام الخدمات الالكترونية للترميز الطبي يخدم جميع القطاعات الصحية، مع مراعاة أن يكون تصميم البوابة التفاعلية مقراً للتجمع العلمي عن بُعد للعاملين والمتخصصين في مجال الترميز الطبي في المملكة.

وأضاف أنه يمكنهم من خلال هذه البوابة طرح أي استفسارات او أسئلة علمية لها علاقة بمهنة الترميز الطبي خصوصاً تلك التي تساعد الممارس في اختيار الرموز الأكثر دقة للأمراض والتدخلات الجراحية أو الطبية، وكذلك ابداء الرأي المهني السليم والمتوافق مع المعايير العالمية، حول أي قضايا تهم مهنة الترميز الطبي كمهنة حديثة في سوق العمل السعودي.

ويمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني من خلال زيارة صفحة المركز الوطني للمعلومات الصحية على شبكة الإنترنت من خلال الرابط: www.eservices.shc.gov.sa

