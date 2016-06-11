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"الربيعة" يكرّم مدير "صحة جازان" ومديري المراكز الصحيه المتميزة

بعد حصول 3 مراكز على شهادة الاعتماد والجودة "سباهي"

كرّم وزير الصحه الدكتور توفيق الربيعة مدير "صحة جازان" الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني والمساعد للصحة العامة بجازان الدكتور يحي بن ابراهيم الحميران، بمناسبة حصول أكثر من ثلاثة مراكز صحية بجازان على شهادة الاعتماد والجودة الصحية من مجلس اعتماد المراكز الصحية "سباهي".

وكرّم وزير الصحة مدير القطاع الغربي عيسى بن ابراهيم العبادي لحصول مركزي صحة "صبيا والظبية" على شهادة الجودة واختيار مركز صحي الظبية مركزاً متميزاً في الأداء والتنظيم ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى المملكة.

وقال "الربيعة" خلال حفل التكريم: أبرز أهداف الوزارة هو خلق نموذج مميز من مراكز الرعاية يستوفي كل المتطلبات والاشتراطات العالمية في إطار خطة التحول التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي.

وأضاف: "الصحة" ماضية قدماً في تطوير مراكزها الصحية بما يتوافق مع خطتها في التحول الوطني، وهي تعمل حالياً على البنية التحتية التقنية للمراكز الصحية؛ لتكون نواة للملف الصحي الموحد للمرضى.

وأكد دعم كافة المراكز الصحية في مجال التقنية لتحقق الهدف المأمول.

وأردف: "الصحة" تعمل أيضاً على إحلال واستبدال المراكز الصحية المستأجرة ضمن مشروع يشمل البيئة الداخلية والخارجية لكل المراكز التابعة للوزارة.

وتابع: نسعى لكي تكون المراكز الصحية مراكز للحي، معززة للصحة يزورها الأصحاء، ولا يقتصر دورها على خدمة المرضى فقط، وأن تعمل هذه المراكز على تعزيز أنماط الممارسات الصحية والتثقيف الصحي وغيرها من الأدوار.

من ناحيته، شكر "الشهراني" وزير الصحة على هذا التكريم الذي يعد دافعاً قوياً للاستمرار في النجاح.

ونقل شكر وتهنئة وزير الصحة لجميع منسوبي "صحة جازان" والمساعد للصحة العامة الدكتور يحي بن ابراهيم حميران ومدير القطاع الغربي عيسى بن ابراهيم العبادي ومدير القطاع الشمالي وجميع العاملين بإدارة شئون المراكز والقطاعات على ما حققوه من إنجاز على مستوى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الربيعة" يكرّم مدير "صحة جازان" ومديري المراكز الصحيه المتميزة
سبق

كرّم وزير الصحه الدكتور توفيق الربيعة مدير "صحة جازان" الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني والمساعد للصحة العامة بجازان الدكتور يحي بن ابراهيم الحميران، بمناسبة حصول أكثر من ثلاثة مراكز صحية بجازان على شهادة الاعتماد والجودة الصحية من مجلس اعتماد المراكز الصحية "سباهي".

وكرّم وزير الصحة مدير القطاع الغربي عيسى بن ابراهيم العبادي لحصول مركزي صحة "صبيا والظبية" على شهادة الجودة واختيار مركز صحي الظبية مركزاً متميزاً في الأداء والتنظيم ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى المملكة.

وقال "الربيعة" خلال حفل التكريم: أبرز أهداف الوزارة هو خلق نموذج مميز من مراكز الرعاية يستوفي كل المتطلبات والاشتراطات العالمية في إطار خطة التحول التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي.

وأضاف: "الصحة" ماضية قدماً في تطوير مراكزها الصحية بما يتوافق مع خطتها في التحول الوطني، وهي تعمل حالياً على البنية التحتية التقنية للمراكز الصحية؛ لتكون نواة للملف الصحي الموحد للمرضى.

وأكد دعم كافة المراكز الصحية في مجال التقنية لتحقق الهدف المأمول.

وأردف: "الصحة" تعمل أيضاً على إحلال واستبدال المراكز الصحية المستأجرة ضمن مشروع يشمل البيئة الداخلية والخارجية لكل المراكز التابعة للوزارة.

وتابع: نسعى لكي تكون المراكز الصحية مراكز للحي، معززة للصحة يزورها الأصحاء، ولا يقتصر دورها على خدمة المرضى فقط، وأن تعمل هذه المراكز على تعزيز أنماط الممارسات الصحية والتثقيف الصحي وغيرها من الأدوار.

من ناحيته، شكر "الشهراني" وزير الصحة على هذا التكريم الذي يعد دافعاً قوياً للاستمرار في النجاح.

ونقل شكر وتهنئة وزير الصحة لجميع منسوبي "صحة جازان" والمساعد للصحة العامة الدكتور يحي بن ابراهيم حميران ومدير القطاع الغربي عيسى بن ابراهيم العبادي ومدير القطاع الشمالي وجميع العاملين بإدارة شئون المراكز والقطاعات على ما حققوه من إنجاز على مستوى المملكة.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
08:27 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:14 AM

"الربيعة" يكرّم مدير "صحة جازان" ومديري المراكز الصحيه المتميزة

بعد حصول 3 مراكز على شهادة الاعتماد والجودة "سباهي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّم وزير الصحه الدكتور توفيق الربيعة مدير "صحة جازان" الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني والمساعد للصحة العامة بجازان الدكتور يحي بن ابراهيم الحميران، بمناسبة حصول أكثر من ثلاثة مراكز صحية بجازان على شهادة الاعتماد والجودة الصحية من مجلس اعتماد المراكز الصحية "سباهي".

وكرّم وزير الصحة مدير القطاع الغربي عيسى بن ابراهيم العبادي لحصول مركزي صحة "صبيا والظبية" على شهادة الجودة واختيار مركز صحي الظبية مركزاً متميزاً في الأداء والتنظيم ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى المملكة.

وقال "الربيعة" خلال حفل التكريم: أبرز أهداف الوزارة هو خلق نموذج مميز من مراكز الرعاية يستوفي كل المتطلبات والاشتراطات العالمية في إطار خطة التحول التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي.

وأضاف: "الصحة" ماضية قدماً في تطوير مراكزها الصحية بما يتوافق مع خطتها في التحول الوطني، وهي تعمل حالياً على البنية التحتية التقنية للمراكز الصحية؛ لتكون نواة للملف الصحي الموحد للمرضى.

وأكد دعم كافة المراكز الصحية في مجال التقنية لتحقق الهدف المأمول.

وأردف: "الصحة" تعمل أيضاً على إحلال واستبدال المراكز الصحية المستأجرة ضمن مشروع يشمل البيئة الداخلية والخارجية لكل المراكز التابعة للوزارة.

وتابع: نسعى لكي تكون المراكز الصحية مراكز للحي، معززة للصحة يزورها الأصحاء، ولا يقتصر دورها على خدمة المرضى فقط، وأن تعمل هذه المراكز على تعزيز أنماط الممارسات الصحية والتثقيف الصحي وغيرها من الأدوار.

من ناحيته، شكر "الشهراني" وزير الصحة على هذا التكريم الذي يعد دافعاً قوياً للاستمرار في النجاح.

ونقل شكر وتهنئة وزير الصحة لجميع منسوبي "صحة جازان" والمساعد للصحة العامة الدكتور يحي بن ابراهيم حميران ومدير القطاع الغربي عيسى بن ابراهيم العبادي ومدير القطاع الشمالي وجميع العاملين بإدارة شئون المراكز والقطاعات على ما حققوه من إنجاز على مستوى المملكة.

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