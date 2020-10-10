بالصور .. "الرعاية الاجتماعية" في الطائف تحتفل باليوم العالمي للمسنين

بحضور محافظ الطائف ومديري الإدارات الحكومية والمهتمين

تصوير- متعب البقمي



احتفلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالطائف مساء اليوم الأحد باليوم العالمي للمسنين، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ومديري الإدارات الحكومية والمهتمين، وذلك بفندق الإنتركونتننتال.



بدأ الحفل بجولة محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني على المعرض المقام بهذه المناسبة وبعدها استمع الجميع للنشيد الوطني، ثم تلا بعدها الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة أحد المسنين أشاد بدعم الدولة لدار الاجتماعية وتوفر كل جوانب الحياة بالدار والرعاية الصحية المتكاملة، ثم ألقي بعدها قصيدة بهذه المناسبة ألقاها الشاعر بندر محمد الغريبي.



واستمر الحفل بعدها بعرض مرئي لدار الرعاية الاجتماعية بالطائف، ثم أتى بعدها كلمة ترحيبية لمستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني بيّن فيها الدور الكبير الذي تقدمه الدولة -أيدها الله- لإنشاء دور للرعاية الاجتماعية بالمملكة، داعيًا الإعلاميين بدعم هذه الفئة بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لمكانة هذه الفئة في المجتمع، ثم ألقى بعدها شاعر الحجاز الشاعر متعب مطيلق القثامي، ثم أُقيم بعدها عرض مرئي وشيلة من الشركة المنظمة، وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين بالحفل من آبائهم المسنين، تلاها تكريم للقطاعات الحكومية ورجال أعمال بالطائف.