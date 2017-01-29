"الرويس" يُكَرّم "موبايلي" لمشاركتها في ملتقى تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع

كرّم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال مشاركتها في ملتقى تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع الذي نظّمته الهيئة في مقرها بالرياض.

واستلم درعَ التكريم -نيابة عن الشركة- رئيس تنفيذي أول للتخطيط الاستراتيجي والتسويق في "موبايلي" المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي.

وأكد المهندس "العتيبي" في عرضه عن "موبايلي" ورحلة التحول منذ انطلاقها عام 2005 حتى الآن؛ بدءاً بالهاتف المتنقل ومروراً بتقديم البيانات ووصولاً إلى خدمات الحلول السحابية ومراكز البيانات وأمن المعلومات وإنترنت الأشياء، كما تَطَرّق إلى النمو المتسارع في البيانات واستخدام الإنترنت في المملكة.

واستعرض "العتيبي" حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة؛ مثل الحلول السحابية، وحلول إنترنت الأشياء، ومراكز البيانات وأمن المعلومات، كما تناول أهمية ودور رؤية 2030؛ لخلق فرص استثمارية كبيرة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.