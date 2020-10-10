النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

منذ أن تسنم معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والقرارات والإجراءات المنعشة لرياضتنا والمبادرات الرائدة تتوالى؛ ما جعلنا نجزم بأن رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح!


عقود من الزمن مرت والوسط الرياضي بمفاهيمه ومؤسساته وأفراده يعاني مشكلات (عويصة)، لها أول، وكنا نظن أن ليس لها آخر! ثغرات قانونية، فساد، كساد، تحايل، تعصب، فجور في الخصومة.. وعدِّد ولا حرج!


اليوم نحن أمام (انتفاضة) حازمة لإصلاح مشكلات الوسط الرياضي، تقودها الهيئة العامة للرياضة، بدأت بإرساء مفاهيم يتجلى فيها الدور الحيوي للرياضة في تعزيز الانتماء إلى الوطن، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الوسط الرياضي، وتطوير الكوادر الرياضية الوطنية، ودعمها صحيًّا وعلميًّا ولوجستيًّا، وإعادة هيكلة المسابقات الوطنية، وتحسين البيئات الرياضية، ووضع حد (لتخبطات) الإعلام الرياضي التي أكاد أجزم بأنها السبب الرئيس للعديد من الإشكالات!


هذه التدابير وغيرها مما اتخذته الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام القلائل الماضية تنطلق - في تقديري - من أربعة منطلقات قيمية أساسية، تمتد جذورها إلى الشريعة الإسلامية، وأنظمة السعودية المستمدة منها، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، هي: العدالة (لا أحد فوق القانون)، المساواة (الجميع متساوون أمام القانون والإجراءات)، الوطنية (الرياضة انتماء) والجودة والإتقان (ويشمل هذا المنطلق: تطوير الموجود، وإيجاد المفقود، واختيار الجدير).


هذه المنطلقات يستطيع المسؤول الذي ينطلق منها أن يجزم – بعد مشيئة الله – بنجاح عمله، وأن ينتقل به من حيز الالتزامات إلى حيز الممارسات الفضلى (Best Practices) التي تجعله – أي العمل – تجربة ناجحة ومتفردة، يتسابق الآخرون إلى الاستفادة منها.


سيقول البعض إنني أتملق أو أتسلق أو أتعلق أو غير ذلك من التهم التي اعتدنا أن نسمعها من المتخاذلين والمخذلين، ولكن هذا كله لا يهم، ولست مضطرًا أن أثبت لأحد موضوعية انتقاداتي وإشاداتي.. ما يهم – فعلاً – هو أن تصبح رياضتنا نموذجًا يحتذى، أن نكسر الحد الذي وصلنا إليه ولم نستطع تجاوزه، أن نحقق الإنجازات التي ننظر إليها كمعجزات!
باختصار (أو بانتصار) أقول: من لديه محمد بن سلمان عبد العزيز، ورجاله الأوفياء الأكفاء، فمن الطبيعي جدًّا ألا يقنع بما دون النجوم!

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!
سبق

منذ أن تسنم معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والقرارات والإجراءات المنعشة لرياضتنا والمبادرات الرائدة تتوالى؛ ما جعلنا نجزم بأن رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح!


عقود من الزمن مرت والوسط الرياضي بمفاهيمه ومؤسساته وأفراده يعاني مشكلات (عويصة)، لها أول، وكنا نظن أن ليس لها آخر! ثغرات قانونية، فساد، كساد، تحايل، تعصب، فجور في الخصومة.. وعدِّد ولا حرج!


اليوم نحن أمام (انتفاضة) حازمة لإصلاح مشكلات الوسط الرياضي، تقودها الهيئة العامة للرياضة، بدأت بإرساء مفاهيم يتجلى فيها الدور الحيوي للرياضة في تعزيز الانتماء إلى الوطن، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الوسط الرياضي، وتطوير الكوادر الرياضية الوطنية، ودعمها صحيًّا وعلميًّا ولوجستيًّا، وإعادة هيكلة المسابقات الوطنية، وتحسين البيئات الرياضية، ووضع حد (لتخبطات) الإعلام الرياضي التي أكاد أجزم بأنها السبب الرئيس للعديد من الإشكالات!


هذه التدابير وغيرها مما اتخذته الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام القلائل الماضية تنطلق - في تقديري - من أربعة منطلقات قيمية أساسية، تمتد جذورها إلى الشريعة الإسلامية، وأنظمة السعودية المستمدة منها، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، هي: العدالة (لا أحد فوق القانون)، المساواة (الجميع متساوون أمام القانون والإجراءات)، الوطنية (الرياضة انتماء) والجودة والإتقان (ويشمل هذا المنطلق: تطوير الموجود، وإيجاد المفقود، واختيار الجدير).


هذه المنطلقات يستطيع المسؤول الذي ينطلق منها أن يجزم – بعد مشيئة الله – بنجاح عمله، وأن ينتقل به من حيز الالتزامات إلى حيز الممارسات الفضلى (Best Practices) التي تجعله – أي العمل – تجربة ناجحة ومتفردة، يتسابق الآخرون إلى الاستفادة منها.


سيقول البعض إنني أتملق أو أتسلق أو أتعلق أو غير ذلك من التهم التي اعتدنا أن نسمعها من المتخاذلين والمخذلين، ولكن هذا كله لا يهم، ولست مضطرًا أن أثبت لأحد موضوعية انتقاداتي وإشاداتي.. ما يهم – فعلاً – هو أن تصبح رياضتنا نموذجًا يحتذى، أن نكسر الحد الذي وصلنا إليه ولم نستطع تجاوزه، أن نحقق الإنجازات التي ننظر إليها كمعجزات!
باختصار (أو بانتصار) أقول: من لديه محمد بن سلمان عبد العزيز، ورجاله الأوفياء الأكفاء، فمن الطبيعي جدًّا ألا يقنع بما دون النجوم!

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:02 PM

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

A A A
نايف معلا - الرياض
0
147

منذ أن تسنم معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والقرارات والإجراءات المنعشة لرياضتنا والمبادرات الرائدة تتوالى؛ ما جعلنا نجزم بأن رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح!


عقود من الزمن مرت والوسط الرياضي بمفاهيمه ومؤسساته وأفراده يعاني مشكلات (عويصة)، لها أول، وكنا نظن أن ليس لها آخر! ثغرات قانونية، فساد، كساد، تحايل، تعصب، فجور في الخصومة.. وعدِّد ولا حرج!


اليوم نحن أمام (انتفاضة) حازمة لإصلاح مشكلات الوسط الرياضي، تقودها الهيئة العامة للرياضة، بدأت بإرساء مفاهيم يتجلى فيها الدور الحيوي للرياضة في تعزيز الانتماء إلى الوطن، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الوسط الرياضي، وتطوير الكوادر الرياضية الوطنية، ودعمها صحيًّا وعلميًّا ولوجستيًّا، وإعادة هيكلة المسابقات الوطنية، وتحسين البيئات الرياضية، ووضع حد (لتخبطات) الإعلام الرياضي التي أكاد أجزم بأنها السبب الرئيس للعديد من الإشكالات!


هذه التدابير وغيرها مما اتخذته الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام القلائل الماضية تنطلق - في تقديري - من أربعة منطلقات قيمية أساسية، تمتد جذورها إلى الشريعة الإسلامية، وأنظمة السعودية المستمدة منها، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، هي: العدالة (لا أحد فوق القانون)، المساواة (الجميع متساوون أمام القانون والإجراءات)، الوطنية (الرياضة انتماء) والجودة والإتقان (ويشمل هذا المنطلق: تطوير الموجود، وإيجاد المفقود، واختيار الجدير).


هذه المنطلقات يستطيع المسؤول الذي ينطلق منها أن يجزم – بعد مشيئة الله – بنجاح عمله، وأن ينتقل به من حيز الالتزامات إلى حيز الممارسات الفضلى (Best Practices) التي تجعله – أي العمل – تجربة ناجحة ومتفردة، يتسابق الآخرون إلى الاستفادة منها.


سيقول البعض إنني أتملق أو أتسلق أو أتعلق أو غير ذلك من التهم التي اعتدنا أن نسمعها من المتخاذلين والمخذلين، ولكن هذا كله لا يهم، ولست مضطرًا أن أثبت لأحد موضوعية انتقاداتي وإشاداتي.. ما يهم – فعلاً – هو أن تصبح رياضتنا نموذجًا يحتذى، أن نكسر الحد الذي وصلنا إليه ولم نستطع تجاوزه، أن نحقق الإنجازات التي ننظر إليها كمعجزات!
باختصار (أو بانتصار) أقول: من لديه محمد بن سلمان عبد العزيز، ورجاله الأوفياء الأكفاء، فمن الطبيعي جدًّا ألا يقنع بما دون النجوم!

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة