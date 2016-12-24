الرياض.. "الراجحي الوقفية" تدشن المقرأة الإلكترونية وملتقى أهل القرآن

دشّن أمين عام وقف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الهبدان، الخميس الماضي مشروع المقرأة الإلكترونية وفعاليات ملتقى أهل القرآن، والذي أقامته مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الوقفية لصيانة وإنشاء الجوامع خلال الفترة ٢٣-٢٥ / ٣ / ١٤٣٨هـ في جامع الراجحي بحي الجزيرة في الرياض، وبحضور جمع من أصحاب الفضيلة والسعادة.

و‏أكد الهبدان في كلمته التي ألقاها أن هذه الدولة المباركة لا تألو جهداً في حفظ كتاب الله والعناية به، وهي نبراس في نشر الخير.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، أن من جزيل نعم الله على هذه الأمة أن اختصها وشرفها بأعظم كتبه "القرآن الكريم"، كما شرف هذه الأرض بدولة مباركة تخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أيد الله خادم الحرمين الشريفي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده لكل ما فيه خير وصلاح لهذه الأمة.

وبين أبو عباة أن المقرأة الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية وأجهزة الهواتف الذكية ستكون المرجع والمصدر لجميع الجهات المهتمة في إنشاء مقارئ قرآنية على مستوى العالم، ومواكبة أحدث التقنيات بحيث تختصر على المستخدم عناء البحث عن المقرأة القرآنية المناسبة له، وتسهم في تخفيض الكلفة وتقديم الدعم الفني المستمر الذي يضمن استمرار وجودة الخدمة المقدمة له، ومن المتوقع أن يستفيد منها ملايين الأشخاص على مستوى العالم.

وأضاف أن المقرأة الإلكترونية تأتي انطلاقاً من رؤية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الوقفية ورسالتها في خدمة بيوت الله بعمارتها الحسية والمعنوية، وبالتعاون مع مؤسسة موقع قاف.

وذكر أبو عباة أن ملتقى أهل القرآن يهدف إلى الإسهام في إبراز عموم رسالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتأصيل موضوع تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه معلم القرآن، كما يركز الملتقى على دعوة الباحثين والمهتمين للإسهام في تجلية كل ما يحتاجه معلم القرآن من مهارات لأداء مهمته وتجويد مخرجاته بحيث يكون لها التأثير البالغ في تربية الناشئة على القرآن.