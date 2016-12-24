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الرياض.. ضبط "المفحط بسيارة والدته أمام الدورية" وإيداعه دار الملاحظة

رُصد في مقطع متداول بمواقع التواصل مستهتراً بسلامة الآخرين مجاهراً بمخالفته

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، من إلقاء القبض على حدث سعودي اعترف بممارسة التفحيط في حي الروضة شرق العاصمة أمام دورية رسمية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه أحدهم يقوم بقيادة مركبة عائلية يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، مستهتراً بسلامته وسلامة الآخرين، مجاهراً بمخالفته.

وأضاف: عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية قائد المركبة، وأسفرت التحريات -بفضل من الله- عن ضبطه حدثاً سعودياً، وبمناقشته شفهياً أقر بممارسته التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض، بمركبة من نوع "إينوفا" تعود ملكيتها لوالدته، وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه .

وتابع: تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، وإحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص .

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بأولياء الأمور ملاحظة أبنائهم؛ حرصاً على سلامتهم؛ كي لا يقع أبناؤهم تحت طائلة العقاب.

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الرياض.. ضبط "المفحط بسيارة والدته أمام الدورية" وإيداعه دار الملاحظة
سبق

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، من إلقاء القبض على حدث سعودي اعترف بممارسة التفحيط في حي الروضة شرق العاصمة أمام دورية رسمية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه أحدهم يقوم بقيادة مركبة عائلية يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، مستهتراً بسلامته وسلامة الآخرين، مجاهراً بمخالفته.

وأضاف: عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية قائد المركبة، وأسفرت التحريات -بفضل من الله- عن ضبطه حدثاً سعودياً، وبمناقشته شفهياً أقر بممارسته التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض، بمركبة من نوع "إينوفا" تعود ملكيتها لوالدته، وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه .

وتابع: تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، وإحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص .

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بأولياء الأمور ملاحظة أبنائهم؛ حرصاً على سلامتهم؛ كي لا يقع أبناؤهم تحت طائلة العقاب.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
01:26 PM
رُصد في مقطع متداول بمواقع التواصل مستهتراً بسلامة الآخرين مجاهراً بمخالفته

الرياض.. ضبط "المفحط بسيارة والدته أمام الدورية" وإيداعه دار الملاحظة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
15,507

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، من إلقاء القبض على حدث سعودي اعترف بممارسة التفحيط في حي الروضة شرق العاصمة أمام دورية رسمية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه أحدهم يقوم بقيادة مركبة عائلية يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، مستهتراً بسلامته وسلامة الآخرين، مجاهراً بمخالفته.

وأضاف: عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية قائد المركبة، وأسفرت التحريات -بفضل من الله- عن ضبطه حدثاً سعودياً، وبمناقشته شفهياً أقر بممارسته التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض، بمركبة من نوع "إينوفا" تعود ملكيتها لوالدته، وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه .

وتابع: تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، وإحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص .

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بأولياء الأمور ملاحظة أبنائهم؛ حرصاً على سلامتهم؛ كي لا يقع أبناؤهم تحت طائلة العقاب.

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