الرياض.. عون يستقبل "الطريفي" ويبحثان العلاقات الثنائية في المجال الإعلامي

استقبل الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان في مقر إقامته بالرياض اليوم، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

وجرى خلال الاستقبال, بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في المجالات الإعلامية والثقافية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ـ الوزير المرافق ـ ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بندر بن محمد عسيري, ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالمحسن بن فاروق الياس, والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.

كما حضره من الجانب اللبناني وزير الدولة للشؤون الرئاسية بيار رفول, وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.