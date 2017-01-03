الرياض... معلمة تنفذ برنامجًا تطبيقيًّا لطالبات التوحد

لمساعدتهن على التطور التعليمي والاجتماعي

نفذت المعلمة بالابتدائية ٢٨٣ بالرياض "مناير عبدالله آل نيف" درسًا تطبيقيًّا بعنوان: "إستراتيجيات تدريس طلاب التوحد في برامج الدمج"، بحضور قائدة المدرسة "بدرية العتيبي"، والمشرفة التربوية لبرامج التوحد "تغريد العتيبي"، وعدد من معلمات التوحد والتربية الفكرية بالمنطقة.

ويأتي ذلك من منطلق أهمية ‏تبادل الخبرات ‏والتطور المهني لمعلمات التربية الخاصة ‏في برامج دمج التوحد.

وقد تم خلال اللقاء عرض درس تطبيقي للتدريس الفردي لطالبة التوحد لمادة "لغتي" في غرفة المصادر، كما تم شرح الوسائل والإستراتيجيات المستخدمة والمناسِبة لهذه الفئة، التي تساعدهم على التطور التعليمي والاجتماعي.